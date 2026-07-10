هوای آلوده اصفهان برای سومین روز پیاپی؛ وضعیت ۲ شهر مجاور قرمز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه ۱۹ تیرماه با میانگین ۱۳۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۵۰، انقلاب ۱۴۲، دانشگاه صنعتی ۱۳۱، دانشگاه علوم پزشکی، خیابان‌های فیض و فرشادی ۱۲۵، رهنان ۱۴۰، زینبیه ۱۳۶، کاوه ۱۴۷، میرزا طاهر ۱۲۰ و ولدان ۱۳۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۸، رودکی ۱۵۷ و بزرگراه خرازی ۱۵۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد؛ شاخص هوا در ایستگاه‌های پارک زمزم و سپاهان‌شهر به ترتیب با اعداد ۸۷ و ۹۷ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص هوا کماکان در ایستگاه شهرهای شاهین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت. هواشناسی اصفهان نسبت به تشدید شرایط و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.