توفان و گردوخاک در راه اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از بعدازظهر امروز سه‌شنبه تا شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه به دلیل تشدید گرادیان فشاری (افزایش اختلاف فشار در جو) وزش باد به نسبت شدید، تندباد و توفان لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک به ویژه در ساعات عصر و شب پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی استان اصفهان، این شرایط مناطق شمالی و شرقی استان به ویژه شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نطنز، ورزنه و نایین را در بر می‌گیرد.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه مناطق کویری احتیاط کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.