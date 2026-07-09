نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می یابد، اظهار کرد: از فردا جمعه تا روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، به دلیل تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری امواج گرمایی، افزایش دما بین ۲ تا چهار درجه سلسیو در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، امروز کاشان با دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

حاجی بابایی افزود: آسمان استان از امروز تا اوایل هفته آینده، صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: طی امروز و فردا در مناطق شرقی شمالی و تا حدودی مرکز استان گاهی توفان گردوخاک و کاهش دید و افت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.