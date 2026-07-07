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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

گرمای ۴۵ درجه در خور؛ باد شدید شرق و شمال اصفهان را درمی‌نوردد

گرمای ۴۵ درجه در خور؛ باد شدید شرق و شمال اصفهان را درمی‌نوردد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دما در ایستگاه شهرستان خور و بیابانک، گرم ترین نقطه استان، امروز به ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و حداقل دمای آن طی بامداد چهارشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: از امروز تا آخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری در ساعات بعداز ظهر و شب وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا در مناطق شرقی و شمالی استان خیزش گردوخاک و احتمال توفان گرد و خاک و کاهش دید و افت کیفیت هوا وجود دارد.

به گزارش مهر، خور و بیابانک شهرستانی در شمال شرقی استان اصفهان است.

کد مطلب 6881633

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