کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و حداقل دمای آن طی بامداد چهارشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: از امروز تا آخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری در ساعات بعداز ظهر و شب وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا در مناطق شرقی و شمالی استان خیزش گردوخاک و احتمال توفان گرد و خاک و کاهش دید و افت کیفیت هوا وجود دارد.

به گزارش مهر، خور و بیابانک شهرستانی در شمال شرقی استان اصفهان است.