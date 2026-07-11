کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح شنبه ۲۰ تیرماه با میانگین ۹۵ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد انقلاب ۱۲۱، بزرگراه خرازی ۱۱۴، زینبیه ۱۴۹ و ولدان ۱۰۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۳، دانشگاه صنعتی ۹۲، رودکی ۱۰۰، رهنان ۸۶، سپاهانشهر ۷۶، فرشادی ۹۹، فیض ۷۵، کاوه ۹۳، میرزا طاهر ۶۴ و کردآباد ۸۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه شاهینشهر ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان شرق اصفهان، در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا امروز شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه دارد. هواشناسی اصفهان نسبت به تشدید شرایط و کاهش کیفیت هوا هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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