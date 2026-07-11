حماسه تشییع رهبر شهید خط بطلانی بر محاسبات دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با صدور پیامی از حضور حماسی و بینظیر مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر شهید آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، قدردانی کرد.
در این پیام آمده است: حماسه تشییع شهید آیتالله سید علی خامنهای در ایران و عراق، یک رویداد تاریخی و بینظیر بود که در آن، وجب به وجب از خاک ایران و عراق، شاهد اشکهای عشق و ارادههای آهنین بود. این حضور پرشکوه، دشمنان اسلام و انقلاب را شوکه کرد و نشان داد که خون شهدا، درخت تنومند انقلاب را بارورتر میسازد و توفانهای سهمگین دشمن، هیچگاه قادر به کندن ریشههای این نهال الهی نخواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به عظمت این تشییع، تصریح کرد: آنچه در این روزها از نجف و کربلا تا تهران و قم و مشهد و شیراز دیدیم، صحنههایی بود که تاریخ آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. اشکهای فرزندان آفتاب، فریادهای لبیک یا خامنهای، و سیل جمعیتی که برای بدرقه یک پرچمدار، به خیابانها آمدند، خط بطلانی بر تمام محاسبات غلط دشمنان بود که گمان میکردند با شهادت رهبر، انقلاب به پایان میرسد. این تشییع، نه فقط یک وداع بلکه یک «بیعت مجدد» با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و عهدی جدید با رهبری فرزانه و حکیم بود.
حجت الاسلام اخوان صباغ با قدردانی از حضور میلیونی مردم در این مراسم تأکید کرد: اینجانب به نمایندگی از مجموعه عظیم خادمان فرهنگ و تبلیغ دین در استان خوزستان، از تمامی اقشار و گروههای مردمی، هیئات مذهبی، روحانیون، مبلغان، مداحان و به ویژه از جامعه عظیم روحانیت و طلاب و از همه مردم شریف و ولایتمدار، به ویژه مردم همیشه در صحنه خوزستان که در این ایام سخت، با حضور پرشکوه خود، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار انقلاب اسلامی افزودند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم. حضور شما در تشییع شهید سیدعلی خامنهای، بزرگترین پشتوانه راهبردی نظام و قویترین پاسخ به تهدیدات دشمنان بود.
وی همچنین از برپایی مجالس باشکوه و شورانگیز عزاداری در کشور عراق، به ویژه در شهرهای مقدس نجف، کربلا و کاظمین و استقبال بینظیر عاشقان ولایت از پیکر مطهر شهید، تشکر کرد و افزود: وحدت و همدلی شیعه و سنی در این حماسه عظیم، نشان داد که دشمنان با این شهادت، نه تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه بیش از گذشته، ملتهای منطقه را متحد و مصمم ساختند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با تأکید بر ادامه راه شهید آیتالله سیدعلی خامنهای و اطاعت از رهبر جدید، اظهار کرد: ملت ایران و عراق، امروز بیش از هر زمان دیگر، نسبت به توطئههای دشمنان هشیارند و با تأسی از شهید بزرگوار، مسیر مقاومت و ایستادگی را با قدرت بیشتری ادامه خواهند داد. اینجانب ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام و شهدا، از درگاه خداوند متعال برای تمامی شرکتکنندگان در این حماسه جاویدان، اجر و پاداش الهی و برای رهبر شهیدمان، علو درجات و همنشینی با اولیاءالله را مسئلت دارم.
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