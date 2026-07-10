ترافیک جاده چالوس نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، کیاسر و سوادکوه در جریان بوده و خودروها در این مسیرها بدون گره ترافیکی و به‌صورت عادی در حال تردد هستند.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت جوی راه‌های استان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله یا مخاطره جوی مؤثر در محورهای مواصلاتی مازندران وجود ندارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل بازگشت مسافران، محور کندوان از بعدازظهر امروز با هماهنگی پلیس راه به صورت یک‌طرفه خواهد شد.