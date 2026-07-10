  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

ترافیک جاده چالوس نیمه سنگین تا سنگین است

ترافیک جاده چالوس نیمه سنگین تا سنگین است

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، کیاسر و سوادکوه در جریان بوده و خودروها در این مسیرها بدون گره ترافیکی و به‌صورت عادی در حال تردد هستند.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت جوی راه‌های استان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله یا مخاطره جوی مؤثر در محورهای مواصلاتی مازندران وجود ندارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل بازگشت مسافران، محور کندوان از بعدازظهر امروز با هماهنگی پلیس راه به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

کد مطلب 6883785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها