ترافیک جاده چالوس نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه، نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
وی افزود: تردد در محورهای هراز، کیاسر و سوادکوه در جریان بوده و خودروها در این مسیرها بدون گره ترافیکی و بهصورت عادی در حال تردد هستند.
صادقی با اشاره به آخرین وضعیت جوی راههای استان تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه مداخله یا مخاطره جوی مؤثر در محورهای مواصلاتی مازندران وجود ندارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین اعلام کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل بازگشت مسافران، محور کندوان از بعدازظهر امروز با هماهنگی پلیس راه به صورت یکطرفه خواهد شد.
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