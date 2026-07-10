به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آتوسا نوبخت، با اشاره به اینکه بسیاری از افراد دندان‌قروچه را بی‌اهمیت تلقی می‌کنند، اظهار داشت: این عارضه از مهم‌ترین عوامل آسیب به ساختارهای دهان، دندان، لثه و مفصل فک است و در صورت تداوم، می‌تواند خسارت‌های گسترده و گاه جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

وی افزود: نیرویی که هنگام دندان‌قروچه به دندان‌ها وارد می‌شود، تا ۱۰ برابر بیشتر از نیروی طبیعی جویدن است و تکرار این فشار سنگین طی چندین ساعت در طول شب، سلامت دندان‌ها و ترمیم‌های دندانی را به طور جدی تهدید می‌کند.

نوبخت، آسیب‌های ناشی از دندان‌قروچه را در دو گروه اصلی طبقه‌بندی کرد و افزود: نخستین گروه، آسیب به ترمیم‌های دندانی شامل پرکردگی‌ها، روکش‌ها و ایمپلنت‌ها است.

وی تصریح کرد: دندان‌های طبیعی تا حدی دارای خاصیت ارتجاعی هستند، اما مواد ترمیمی مانند کامپوزیت، سرامیک و آمالگام از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیستند؛ بنابراین فشارهای شدید ناشی از دندان‌قروچه می‌تواند موجب ترک‌خوردگی، شکستگی یا حتی جدا شدن ترمیم‌ها از دندان شود.

نوبخت ادامه داد: همچنین در اثر این فشارها، سطح روکش‌های دندانی به‌تدریج دچار سایش شده و از ارتفاع آن‌ها کاسته می‌شود. از سوی دیگر، باز شدن مرز اتصال میان دندان و مواد ترمیمی، راه نفوذ باکتری‌ها را فراهم کرده و زمینه بروز پوسیدگی مجدد و حساسیت شدید دندان را ایجاد می‌کند. در مورد ایمپلنت‌ها نیز انتقال نیرو به پایه‌های فلزی، احتمال لق شدن یا حتی شکستن پیچ‌های ایمپلنت را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه دندان‌های سالم نیز از آسیب‌های دندان‌قروچه در امان نیستند، اظهار داشت: سایش تدریجی مینای دندان، کوتاه شدن دندان‌های جلویی، صاف شدن سطوح جونده دندان‌های عقبی و ایجاد ترک‌های مویی در مینا، از مهم‌ترین پیامدهای این عارضه است؛ ترک‌هایی که ممکن است در نهایت هنگام جویدن حتی یک غذای نرم، به شکستگی کامل دندان منجر شوند.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی، تحلیل لثه، نمایان شدن ریشه دندان، افزایش حساسیت شدید به سرما و گرما، تحلیل استخوان نگهدارنده ریشه و لق شدن تدریجی دندان‌های سالم را از دیگر عوارض مهم براکسیسم برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: عوارض دندان‌قروچه تنها به دهان محدود نمی‌شود و انقباض مداوم عضلات فک می‌تواند باعث بروز سردردهای صبحگاهی، گوش‌درد، دردهای عضلات فک و همچنین درد در ناحیه گردن و شانه شود.

نوبخت با اشاره به راهکارهای پیشگیری گفت: افرادی که هنگام بیدار شدن احساس خستگی یا درد در ناحیه فک دارند یا اطرافیان آن‌ها صدای ساییده شدن دندان‌ها را در خواب گزارش می‌کنند، باید در اسرع وقت به دندانپزشک مراجعه کنند.

وی، استفاده از «محافظ شبانه» یا «نایت‌گارد» را ساده‌ترین و مؤثرترین روش پیشگیری از آسیب‌های ناشی از دندان‌قروچه دانست و افزود: این وسیله که به‌صورت اختصاصی متناسب با دندان‌های هر فرد ساخته می‌شود، مانند یک سپر از دندان‌های طبیعی و ترمیم‌های دندانی در برابر فشارهای شدید محافظت می‌کند.

نوبخت در پایان تأکید کرد: هزینه پیشگیری از آسیب‌های ناشی از دندان‌قروچه، به‌مراتب کمتر از هزینه درمان و بازسازی دندان‌های تخریب‌شده است؛ از این‌رو بی‌توجهی به این عارضه می‌تواند سلامت دهان، کیفیت زندگی و لبخند افراد را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.