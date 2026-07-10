آغاز اردوی تیم ملی فوتبال جوانان بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، جلسه معارفه کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان بانوان برگزار شد.
در این نشست، اعضای تیم ضمن آشنایی با برنامههای اردوی آمادهسازی، اهداف فنی و انضباطی و روند فعالیتهای پیشرو، در جریان برنامههای کادر فنی قرار گرفتند.
همچنین کلاس آموزشی تغییرات قوانین داوری فوتبال با تدریس معصومه شکوری برگزار شد و آخرین اصلاحات قوانین بازی به بازیکنان و اعضای کادر فنی آموزش داده شد.
هدایت تیم ملی فوتبال جوانان بانوان بر عهده مریم جهاننجاتی، سرمربی تیم است. شادی مهینی به عنوان کمکمربی و طاهره کشتیرانی به عنوان سرپرست، در این اردو ملیپوشان را همراهی میکنند.
اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال جوانان بانوان از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در حال برگزاری است و بازیکنان در این مدت تمرینات و برنامههای آموزشی خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری خواهند کرد.
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