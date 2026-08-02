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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا

قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۳۱ آگوست تا ۶ سپتامبر (۹ تا ۱۵ شهریور) برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتضی منصوریان به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک داور مسابقات گروه B را قضاوت می کنند. این رقابتها به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.

رقابت‌های گروه A در شهر بیشکک قرقیزستان در حالی برگزار می شود که بیژن حیدری به عنوان داور و وحید سیفی به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.

امیر عرب براقی و امیر محمدداودزاده به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه D در بحرین برگزار می شود را قضاوت می کنند.

مسابقات گروه E در شهر دوحه در قطر در حالی برگزار می شود که سیدوحید کاظمی به عنوان داور و دانیال باشنده به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.

حسن اکرمی و علیرضا مرادی به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه G که در پنوم په کامبوج برگزار می شوند را قضاوت می کنند.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان در گروه C با تیم‌های ویتنام، کره شمالی و فلسطین مالزی، امارات متحده عربی و بنگلادش همگروه است

کد مطلب 6905885

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