«لهوف»؛ از کتاب تا صحنه نمایش مذهبی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش مذهبی «لهوف» با تمرکز بر مضامین مقتلی، از ۲۰ تیرماه جاری در فرهنگسرای جانجهان شهر کرمان به روی صحنه میرود.
این اثر که با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ مذهبی و روایت وقایع تاریخی اجرا میشود، حاصل تلاش گروه هنری «هور» است.
این نمایش به سرپرستی و تهیهکنندگی سید مهدی حسینی و کارگردانی عبدالرضا قربانی به روی صحنه می رود و نویسندگی متن این اثر نیز بر عهده طاها محسنی و ایمان مهدیزاده قرار دارد.
نکته قابل توجه در اجرای این اثر، حضور بازیگران در رده سنی نوجوانان است که نشاندهنده تمرکز بر پرورش استعدادهای جوان در عرصههای نمایشی مذهبی است.
شایان ذکر است که نام و محتوای این نمایش از کتاب مقتل«لهوف» اثر سید بن طاووس الهام گرفته شده است.
علاقهمندان میتوانند از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ تیرماه، شاهد اجرای این نمایش در سالن فرهنگسرای جانجهان شهر کرمان باشند.
نظر شما