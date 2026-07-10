  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

«لهوف»؛ از کتاب تا صحنه نمایش مذهبی در کرمان

«لهوف»؛ از کتاب تا صحنه نمایش مذهبی در کرمان

کرمان- گروه هنری «هور» با اجرای نمایش مذهبی و مقتلی «لهوف»، به روایت وقایع تاریخی و مذهبی بر اساس کتاب « لهوف» سید بن طاووس می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش مذهبی «لهوف» با تمرکز بر مضامین مقتلی، از ۲۰ تیرماه جاری در فرهنگسرای جان‌جهان شهر کرمان به روی صحنه می‌رود.

این اثر که با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ مذهبی و روایت وقایع تاریخی اجرا می‌شود، حاصل تلاش گروه هنری «هور» است.

این نمایش به سرپرستی و تهیه‌کنندگی سید مهدی حسینی و کارگردانی عبدالرضا قربانی به روی صحنه می رود و نویسندگی متن این اثر نیز بر عهده طاها محسنی و ایمان مهدی‌زاده قرار دارد.

نمایش مذهبی«لهوف»؛ از کتاب تا صحنه نمایش در کرمان

نکته قابل توجه در اجرای این اثر، حضور بازیگران در رده سنی نوجوانان است که نشان‌دهنده تمرکز بر پرورش استعدادهای جوان در عرصه‌های نمایشی مذهبی است.

شایان ذکر است که نام و محتوای این نمایش از کتاب مقتل«لهوف» اثر سید بن طاووس الهام گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ تیرماه، شاهد اجرای این نمایش در سالن‌ فرهنگسرای جان‌جهان شهر کرمان باشند.

کد مطلب 6883851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها