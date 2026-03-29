هنرمندان کرمان به مناسبت جنگ رمضان ۱۵ فروردین اجتماع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، یکشنبه شب در جلسه هماهنگی اجرای برنامههای فرهنگی هنری ویژه «جنگ رمضان» و حماسه آفرینی مردم، با اشاره به اینکه هنرمندان از روز اول جنگ تحمیلی رمضان در صحنه حضور داشتهاند اظهار داشت: افراد حاضر در کف میدان شاهد بودهاند که همه برنامهها با حضور اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه اجرا شده که این حضور و فعالیت باید به درستی منعکس شود.
وی افزود: بسیاری از هنرمندان تولیدات ارزشمندی داشتهاند، اما به دلیل محدودیتهای فضای وب و مجازی، امکان انتشار گسترده آثار فراهم نیست.
وی ادامه داد: اهالی فرهنگ و هنر استان کرمان همواره پای کار انقلاب و نظام بوده و در صحنههای مختلف از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان حضور فعال داشتهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان بر راهاندازی فضای مناسب برای حضور اصحاب فرهنگ و هنر و ارائه آثار مرتبط با وقایع جنگ تحمیلی تاکید کرد و گفت: حضور هنرمندان در کنار مردم، حائز اهمیت و مایه دلگرمی است، همچنین میتوان به تولید زنده آثار هنری، گرافیکی، خوشنویسی، نقاشی و ... با موضوعات مختلف از جمله شهدای جنگ رمضان اقدام کرد.
اسحاقی، افزود: جا دارد از مجمع قاریان قرآن استان کرمان تشکر کنم که برای خانواده شهدای جنگ رمضان، کار شاخص، خودجوش و مردمی انجام دادند و در همه زمینهها باید اینگونه باشد؛ یعنی مردم میداندار باشند و ما پشتیبانی کنیم.
وی بر حضور منسجم جامعه قرآنی در همه برنامهها تاکید کرد و گفت: رویدادهایی همچون قرائت سوره فتح و طراحی مسابقات قرآنی تعریف شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به تدارک برنامه اجتماع هنرمندان همزمان با شب ۱۵ فروردین ماه در میدان کوثر کرمان، تاکید کرد: علاوه بر اجرای برنامههای کیفی و فاخر، حضور گسترده هنرمندان از همه اقشار و طیفها مورد انتظار است.
وی ضمن تشکر از معاونتهای فرهنگی و هنری اداره کل، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، سایر بخشها، موسسات فرهنگی، هنری و قرآنی برای برگزاری رویدادها و تولید آثار فرهنگی، هنری، ادبی و رسانهای در یک ماه گذشته، گفت: بسیاری از شاعران کرمان اشعار خوبی سرودند که در فضای مجازی منتشر شد و اتفاقات خوبی رقم خورد.
اسحاقی، بر شاخص بودن برنامهها برای تداوم آنها تاکید کرد و افزود: در شبهای بعد از ۱۵ فروردین که دستگاهها و نهادهای دیگر متولی هستند، اجرا با همکاری بسیج هنرمندان استان بر عهده هنرمندان باشد.
وی با تاکید بر مدیریت برنامههای فرهنگی هنری که قرار است به صورت میدانی برگزار شود، گفت: سطح برنامهها باید کیفی، همراه با اجراهای حماسی و جذاب در بخش موسیقی، تئاتر و ... باشد.
وی افزود: همچنین با استفاده از آثار نقاشی کودکان درباره شهدای مدرسه میناب که از سوی موزه هنرهای معاصر ارسال شده، نمایش این آثار در فضای شهری را در برنامه داریم.
