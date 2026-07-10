به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانیافشار ظهر جمعه در جلسه با نماینده مردم کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تامین نهادههای سوختی در فصل برداشت محصولات، اظهار کرد: در راستای تسهیل فرآیند عملیات زراعی تابستانه و صیانت از امنیت غذایی، این سازمان با رایزنیهای فشرده و پیگیریهای مستمر با دستگاههای ذیربط و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، موفق به افزایش سهمیه سوخت ناوگان کشاورزی استان شد.
وی با تاکید بر اینکه تامین بهموقع سوخت ماشینآلات به عنوان یکی از اصلیترین نهادههای تولید در دستور کار ویژه این سازمان قرار داشت، افزود: با توجه به ضرورت تسریع در عملیات داشت، برداشت محصولات پاییزه و آمادهسازی اراضی برای کشتهای ثانویه، محدودیتهای سوختی نباید مانعی در مسیر جهش تولید ایجاد کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جزئیات ارتقای سهمیه ماهانه سوخت تراکتورها بر اساس تیپبندی و کارکرد اعلام کرد و افزود: سهمیه سوخت تراکتورهای ششسیلندر سنگین با افزایش ۷۵ درصدی، از ۴۰۰ به ۷۰۰ لیتر و تراکتورهای ششسیلندر معمولی با افزایش ۱۰۰ درصدی، از ۳۰۰ به ۶۰۰ لیتر افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین سهمیه سوخت تراکتورهای چهارسیلندر با افزایش ۱۵۰ درصدی، از ۲۰۰ به ۵۰۰ لیتر و تراکتورهای سهسیلندر با افزایش حدود ۱۶۵ درصدی، از ۱۵۰ به ۴۰۰ لیتر افزایش یافه است.
خانجانی افشار با اشاره به وسعت جامعه هدف این طرح، خاطرنشان کرد: این افزایش سهمیه، تمامی ۳۶ هزار دستگاه تراکتور دارای پلاک و حدود ۲ هزار دستگاه کمباین فعال در پهنههای کشاورزی استان را پوشش میدهد که این نوسازی در تخصیص منابع، ظرفیت عملیاتی استان را برای مدیریت بهینه مزارع بهشدت تقویت خواهد کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تعامل دستگاههای اجرایی استان برای تحقق این مصوبه، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی بهعنوان متولی اصلی امنیت غذایی، با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، به پیگیریهای خود برای رفع موانع تولید و تأمین پایدار نهادههای اساسی ادامه خواهد داد چراکه هدف نهایی ما ثبت عملکردی درخشان در میزان تولید و برداشت محصولات استراتژیک استان در پایان فصل زراعی جاری است.
نظر شما