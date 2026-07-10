حفظ وحدت و تداوم راه رهبر شهید وظیفه ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین شفیعی دارابی در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به تقارن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سالروز شهادت امام سجاد (ع) و آیینهای بزرگداشت بدرقه و تشییع رهبر شهید، این مقطع را از حساسترین برهههای تاریخ اسلام و ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، صبر، بصیرت و ادامه راه شهدا، از این آزمون تاریخی نیز سربلند عبور خواهد کرد.
امام جمعه موقت ساری با اشاره به شرایط ویژه جهان اسلام و کشور، افزود: جامعه اسلامی امروز در فضایی خاص قرار گرفته است؛ از یک سو در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و اسارت اهلبیت (ع) قرار داریم و بر اساس نقل مشهور، کاروان اسرای کربلا در روزهای آینده وارد شام خواهد شد و از سوی دیگر، بنا بر نقل برخی مورخان، امروز با سالروز شهادت امام سجاد (ع) نیز مقارن است؛ امامی که عمر خود را با اندوه عاشورا و تبیین پیام نهضت حسینی سپری کرد.
حجتالاسلام شفیعی دارابی همچنین به آیینهای تشییع و خاکسپاری رهبر شهید و قائد امت اسلامی اشاره کرد و گفت: فقدان چنین شخصیتی برای جهان اسلام و ملت ایران، مصیبتی بسیار سنگین است و مردم با حضور گسترده و همراهی کمنظیر خود در مراسمهای وداع، بار دیگر وفاداری خویش را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
جایگاه عالمان ربانی و نقش بیبدیل رهبران الهی در هدایت جامعه
وی با استناد به روایاتی از امام صادق (ع) درباره «ابان بن تغلب» و نیز جایگاه «شیخ مفید» در نگاه حضرت ولیعصر (عج)، اظهار کرد: در تاریخ اسلام نمونههای فراوانی از تجلیل ائمه اطهار (ع) نسبت به عالمان ربانی وجود دارد؛ امام صادق (ع) پس از رحلت ابان بن تغلب با اندوه فراوان فرمودند که قلبم از مرگ او جریحهدار شد و درباره شیخ مفید نیز نقل شده است که حضرت ولیعصر (عج) در نامههای خود از وی با احترام ویژه یاد کردهاند.
امام جمعه موقت ساری افزود: شخصیتهایی که عمر خود را در راه دفاع از اسلام، هدایت مردم، تبیین معارف دینی، خدمت به جامعه و مقابله با دشمنان صرف میکنند، سرمایههای ارزشمند امت اسلامی هستند و فقدان آنان ضایعهای بزرگ برای جامعه اسلامی به شمار میرود.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و انقلابی رهبران دینی و انقلابی به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: مجاهدت در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، حضور مؤثر در دفاع مقدس، خدمترسانی به مردم، اهتمام به قرآن کریم، اخلاق، مردمداری، دشمنشناسی، مقاومت در برابر استکبار، توجه به محرومان، انس با خداوند و تلاش برای اعتلای نظام اسلامی، از جمله ویژگیهایی است که جایگاه این شخصیتها را در تاریخ ماندگار کرده است.
حجتالاسلام شفیعی دارابی تأکید کرد: امروز وظیفه ملت ایران آن است که با حفظ آرامش، هوشیاری، انسجام و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی، راه این بزرگان را ادامه دهند و اجازه ندهند دشمنان از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.
عاشورا، محور همه مصائب و ماندگارترین درس مقاومت
امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزههای اهلبیت (ع) درباره مصائب عاشورا، گفت: هرچند فقدان شخصیتهای بزرگ برای جامعه اسلامی اندوهی سنگین است، اما اهلبیت (ع) همواره به مسلمانان آموختهاند که در همه مصائب، یاد مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را زنده نگه دارند.
وی با استناد به روایت امام رضا (ع) خطاب به ابنشبیب، افزود: آن حضرت تأکید میفرمایند اگر انسان میخواهد بر مصیبتی اشک بریزد، باید بر امام حسین (ع) گریه کند، زیرا عاشورا بزرگترین و ماندگارترین مصیبت تاریخ اسلام است.
حجتالاسلام شفیعی دارابی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ مقاومت، ایثار، آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم است، اظهار کرد: امروز نیز جامعه اسلامی با تأسی به مکتب سیدالشهدا (ع) میتواند در برابر همه توطئهها، فشارها و دشمنیها استوار بماند.
مسئولان مراقب سخنان و عملکرد خود باشند
حجتالاسلام شفیعی دارابی «وظیفه رفتاری» را مهم عنوان کرد و اظهار داشت: رفتار مردم و مسئولان باید با سیره و منش این شخصیت بزرگ همخوانی داشته باشد و همه دستگاهها در مسیر خدمت صادقانه به مردم حرکت کنند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای قوای سهگانه، خطاب به مسئولان قضایی خواستار پیگیری حقوقی عاملان جنایت و استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای محاکمه آمران و عاملان این اقدام شد.
امام جمعه موقت ساری همچنین با تأکید بر لزوم دقت مسئولان اجرایی در بیان مواضع، تصریح کرد: مسئولان باید از هرگونه اظهارنظری که موجب رنجش افکار عمومی و خانوادههای داغدار شود پرهیز کنند و با هوشیاری در مسیر ولایت، وحدت و منافع ملی حرکت کنند.
وی با اشاره به بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، هوشیاری در برابر دشمن و استمرار حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با صلابت، تدبیر و انسجام، مسیر خدمت به مردم را ادامه دهند و اجازه ندهند دشمن از مشکلات اقتصادی و شرایط کشور برای ایجاد اختلاف و ناامیدی سوءاستفاده کند.
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