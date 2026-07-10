بیرجند میزبان مراسم وداع و تشییع شهید «علیرضا بالیده»

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید والامقام علیرضا بالیده از شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور مردم شهیدپرور بیرجند برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این آیین، تأکید کرد: شهیدان با نثار جان خود در راه دفاع از اسلام، ایران و آرمان‌های الهی، عزت و امنیت کشور را رقم زده‌اند و یاد و نام آنان همواره در تاریخ این سرزمین زنده خواهد ماند.

در این اطلاعیه آمده است: شهید سرافراز علیرضا بالیده از فرزندان استان خراسان جنوبی و از نیروهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی تجاوز اخیر آمریکا به میهن اسلامی به شهادت رسید و به کاروان شهدای جنگ رمضان پیوست.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۱ در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی (رضوان‌الله تعالی علیه) برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید علیرضا بالیده صبح شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹، از محل هیئت ابوالفضلی (ع) به سمت گلزار شهدای بیرجند برگزار خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه از اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه خراسان جنوبی دعوت شده است با حضور گسترده در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش بگذارند.