امام جمعه موقت برازجان: بدرقه رهبر شهید تجدید پیمان با مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوذر شاد در نماز جمعه برازجان با اشاره به آیه ۱۹۴ سوره بقره اظهار کرد: مؤمنان در برابر تجاوز دشمن حق مقابله به مثل دارند، اما این مقابله باید در چارچوب عدالت و تقوا باشد و از هرگونه زیادهروی پرهیز شود.
وی با استناد به سخن امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه مبنی بر «بازگرداندن سنگ به همان جایی که از آن آمده است»، افزود: این بیان ناظر به اصل دفاع مشروع و مقابله متناسب با تجاوز است و در کنار مسئله قصاص، یک قانون کلی برای مقابله با کسانی است که جز با قاطعیت از رفتار نادرست خود دست نمیکشند.
امام جمعه موقت برازجان همچنین با اشاره به آیات جهاد و دفاع، تصریح کرد: قرآن کریم در کنار دستور به مقابله با دشمنان متجاوز، مسلمانان را از تعدی و تجاوز از حدود الهی نهی کرده و تأکید میکند که خداوند متجاوزان را دوست ندارد.
وی با اشاره به آیه «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» گفت: هرگاه دشمن به صلح واقعی تمایل نشان دهد و رضای الهی در آن باشد، پذیرش صلح مطلوب است؛ اما همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) در نامه ۵۳ نهجالبلاغه به مالک اشتر توصیه فرمودهاند، پس از صلح نیز باید نسبت به نیرنگ و عهدشکنی دشمن هوشیار بود.
حجتالاسلام شاد با استناد به آیات مربوط به عهدشکنی دشمنان، افزود: در صورتی که دشمنان پس از پیمان، تعهدات خود را نقض کنند و علیه دین و جامعه اسلامی اقدام نمایند، مقابله با آنان مشروع و ضروری خواهد بود.
پیامهای تشییع میلیونی رهبر شهید
امام جمعه موقت برازجان در خطبه دوم با تقدیر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «رهبر شهید»، این حضور را نماد تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و استمرار راه مقاومت دانست.
وی گفت: این مراسم نشان داد که ملت ایران در برابر جبهه استکبار بر شعار «هیهات منا الذلة» پایبند است و حضور میلیونی مردم، روایتهای رسانههای غربی درباره شکاف میان ملت و نظام را بیاعتبار کرد.
حجتالاسلام شاد پنج پیام اصلی این مراسم را تداوم راهبرد مقاومت، فروپاشی روایتهای تبلیغاتی دشمن، تثبیت جایگاه فراملی انقلاب اسلامی، تقویت وحدت در محور مقاومت و افزایش بازدارندگی جمهوری اسلامی عنوان کرد.
امام جمعه موقت برازجان با اشاره به سالروز حمله رژیم پهلوی به مسجد گوهرشاد در ۲۱ تیرماه ۱۳۱۴، این واقعه را نمادی از مقابله مردم با سیاستهای ضددینی رضاخان دانست و تأکید کرد: این مناسبت فرصتی برای آشنایی نسل جوان با ابعاد تاریخی این قیام و شناخت ماهیت دیکتاتوری رژیم پهلوی است.
وی در بخش دیگری از خطبهها به ۲۲ تیرماه، روز بزرگداشت محمدبن موسی خوارزمی و روز فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: نامگذاری این روز بیانگر نقش دانشمندان ایرانی در شکلگیری علوم رایانه و دادهورزی است.
حجتالاسلام شاد بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و تقویت زیرساختهای علمی کشور تأکید کرد.
تقویت روحیه مقاومت
وی با اشاره به ۲۳ تیرماه، سالروز گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۲، این نهاد را یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی دانست و نقش مجلس خبرگان در تقویت جایگاه رهبری و ایفای مسئولیتهای تاریخی آن در مقاطع حساس انقلاب را مورد تأکید قرار داد.
امام جمعه موقت برازجان همچنین با اشاره به ۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، از خدمات کارکنان این نهادها در حمایت از اقشار آسیبپذیر تقدیر کرد و بر نقش خیران، مشارکتهای مردمی و گروههای جهادی در ارائه خدمات به محرومان، معلولان و افراد در معرض آسیب تأکید کرد.
حجتالاسلام شاد بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه مقاومت، پایبندی به ارزشهای اسلامی و گسترش مشارکتهای مردمی در عرصههای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
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