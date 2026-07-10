به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در جریان بازدید از منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرمآباد و دیدار با محیطبانان این منطقه ضمن عرض خداقوت به محیطبانان خدوم آنها را پیشگامان عرصه حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاههای طبیعی دانست و اظهار داشت: زحمات و تلاشهای شبانهروزی محیطبانان در حفاظت از تنوع زیستی و عرصههای طبیعی استان بر کسی پوشیده نیست و تلاشهای آنها شایسته تقدیر است.
وی، باتوجهبه اهمیت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست در حفظ گونههای گیاهی و جانوری بر لزوم حفاظت شبانهروزی و مستمر از مناطق تحت مدیریت تأکید کرد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان، پشتیانی از محیطبانان را از اولویتهای مسئولین سازمان برشمرد و گفت: اداره کل حفاظت محیطزیست استان تمام توان خود را برای پشتیبانی هر چهبهتر مأموریتهای کاری این عزیزان به کار خواهد گرفت.
فرمان پور، یادآور شد: استان لرستان با دارابودن حدود ۴۶۰ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت شامل اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیاتوحش، مناطق حفاظت شده و شکار و صید ممنوع و ۳۰ درصد تنوع زیستی کشور بهعنوان ذخیره ژنتیکی زاگرس محسوب میشود که این مناطق باوجود ۱۹ پاسگاه محیطبانی توسط ۱۲۰ نفر محیطبان بهصورت شبانهروزی پایش و کنترل میشوند.
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