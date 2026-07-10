به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی در سخنانی از تمدید مهلت پیش ثبت‌نام نوآموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی تا پایان روز ۳۱ تیرماه خبر داد و گفت: خانواده‌هایی که تاکنون نسبت به ثبت‌نام فرزند خود اقدام نکرده‌اند، لازم است در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به سامانه مای‌مدیو، فرایند پیش ثبت‌نام را تکمیل کنند.

۲۵ هزار نوآموز لرستانی امسال به مدرسه می‌روند

وی اظهار کرد: بر اساس آمار و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در سال تحصیلی پیشرو ۲۵ هزار و ۱۲۹ نوآموز کلاس‌اولی در استان لرستان وارد مدرسه خواهند شد که خوشبختانه تاکنون ۹۹ درصد این نوآموزان یا فرایند سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی را انجام داده‌اند و یا در پایگاه‌های سنجش برای دریافت نوبت ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اهمیت سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه، بیان کرد: اجرای سنجش، یکی از مهم‌ترین مراحل آغاز تحصیل رسمی کودکان است، زیرا از این طریق وضعیت آمادگی جسمانی، ذهنی، بینایی، شنوایی و برخی نیازهای آموزشی و تربیتی نوآموزان بررسی می‌شود و این امر به برنامه‌ریزی بهتر برای ورود موفق آنان به مدرسه کمک می‌کند.

معتمدی، ادامه داد: از مجموع نوآموزان پیش‌بینی‌شده برای ورود به پایه اول، تاکنون ۲۰ هزار نفر در سامانه مای‌مدیو پیش ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، اما باوجود پایان‌یافتن مهلت اولیه ثبت‌نام، هنوز حدود ۵ هزار نوآموز در این سامانه پیش ثبت‌نام نشده‌اند.

مهلت ثبت‌نام نوآموزان تا ۳۱ تیرماه

وی افزود: باهدف تسهیل دسترسی خانواده‌ها، جلوگیری از بروز مشکل در سازماندهی کلاس‌ها، تأمین به‌موقع منابع آموزشی و همچنین برنامه‌ریزی دقیق برای آغاز سال تحصیلی جدید، مهلت پیش ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها در استان تا پایان ۳۱ تیرماه تمدید شده است.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان از اولیای نوآموزان خواست این فرصت را به روزهای پایانی موکول نکنند و تصریح کرد: والدین محترم باید دراسرع‌وقت با مراجعه به سامانه مای‌مدیو، نسبت به‌پیش ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه محدوده جغرافیایی محل سکونت یا محل کار اقدام کنند تا فرایند ثبت‌نام، ساماندهی و برنامه‌ریزی آموزشی مدارس بادقت و سرعت بیشتری انجام شود.

معتمدی، تأکید کرد: ثبت‌نام به‌موقع نوآموزان، علاوه بر تسهیل در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، کلاس‌بندی، تأمین فضا و امکانات آموزشی، در فراهم‌شدن مقدمات آموزشی مناسب برای شروع سال تحصیلی نیز نقش بسیار مهمی دارد.

وی با اشاره به موضوع ثبت سفارش کتاب‌های درسی نیز، گفت: یکی از نکات بسیار مهمی که خانواده‌ها باید به آن توجه داشته باشند این است که ثبت سفارش کتب درسی منوط به ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه است؛ بنابراین هرگونه تأخیر در پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام نهایی می‌تواند موجب ایجاد مشکل در روند سفارش و دریافت به‌موقع کتاب‌های درسی شود.

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، تصریح کرد: خانواده‌ها با انجام به‌موقع مراحل سنجش و ثبت‌نام، می‌توانند زمینه ورود آرام، منظم و بدون دغدغه فرزند خود را به دوره ابتدایی فراهم کنند و آموزش‌وپرورش نیز بر همین اساس قادر خواهد بود خدمات آموزشی و تربیتی را باکیفیت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ارائه دهد.

معتمدی، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی مطلوب خانواده‌ها، تا پایان مهلت اعلام‌شده، تمامی نوآموزان واجد شرایط در استان لرستان در سامانه ثبت‌نام شوند و سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل برای همه کلاس‌اولی‌ها آغاز شود.