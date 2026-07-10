حضور میلیونی مردم در تشییع «امام شهید» نماد اقتدار و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مختاری در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند که در مصلای المهدی (عج) این شهر برگزار شد، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «امام شهید» را نشانه‌ای از همبستگی ملی و اقتدار جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: این حضور مردمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی و پشتوانه‌ای مهم برای مسئولان در مسیر دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی است.

وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و عراق افزود: این مراسم از نظر گستردگی حضور مردم، احساسات عمومی، نظم و امنیت، رویدادی کم‌نظیر بود که بازتاب گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان داشت و پیام‌های مهمی را برای دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی مخابره کرد.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه این حضور باشکوه، استحکام و ثبات نظام اسلامی را به نمایش گذاشت، تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم در این مراسم، بیانگر ریشه‌دار بودن نظام جمهوری اسلامی و استمرار سرمایه اجتماعی انقلاب است.

مختاری ادامه داد: حضور اقشار مختلف مردم با سلایق و گرایش‌های سیاسی گوناگون، همراهی شیعیان در کشورهای مختلف، ابراز همدردی ملت‌ها و کشورهای اسلامی و واکنش آزادگان جهان، نشان داد که انقلاب اسلامی همچنان از نفوذ معنوی قابل توجهی در عرصه‌های ملی، اسلامی و بین‌المللی برخوردار است.

وی این مراسم را جلوه‌ای از پیوند عمیق میان مردم و حاکمیت دانست و گفت: حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید نشان داد که مهم‌ترین سرمایه نظام، اعتماد و همراهی ملت است و این پشتوانه، مسئولیت مسئولان را در صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی دوچندان می‌کند.

خطیب جمعه بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مواضع اخیر آمریکا تأکید کرد: مسئولان باید در برابر تهدیدها و بی‌احترامی به ملت ایران، با اقتدار از حقوق کشور دفاع کنند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران افزود: ملت ایران دارای هزاران سال سابقه تمدنی و بیش از یک هزار و ۴۰۰ سال فرهنگ اسلامی است و شایسته نیست از سوی مقام‌های آمریکایی مورد بی‌احترامی قرار گیرد.

مختاری با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار کرد: کشوری که حدود ۲۰۰ سال از شکل‌گیری آن می‌گذرد، در طول تاریخ خود با جنگ، استعمار و مداخله در کشورهای مختلف، خسارت‌های فراوانی به ملت‌ها وارد کرده و کارنامه‌ای آکنده از جنگ‌افروزی، کشتار و غارت از خود بر جای گذاشته است.

وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، آمریکا را حامی این رژیم دانست و گفت: حمایت از حملات علیه مردم فلسطین نمونه‌ای از سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکاست و مسئولان جمهوری اسلامی باید با اتکا به حمایت ملت، بدون هراس در برابر این رویکردها ایستادگی کنند.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر اینکه ملت ایران طی دهه‌های گذشته با تکیه بر استقلال، عزت و مقاومت در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است، افزود: مسئولان نیز باید با حفظ اقتدار، از حقوق ملت و منافع کشور دفاع کنند.

ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی

وی در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و جریان‌های سیاسی است؛ از این رو همه باید با محوریت ولایت و قانون، از هرگونه دوقطبی‌سازی، اختلاف‌افکنی و بازگشت به منازعات گذشته پرهیز کنند.

مختاری با بیان اینکه نباید در برابر تهدیدهای دشمن دچار انفعال یا شتاب‌زدگی شد، تصریح کرد: همان‌گونه که اظهار ضعف در برابر دشمن به صلاح کشور نیست، تصمیم‌های احساسی و بدون در نظر گرفتن همه ابعاد نیز می‌تواند به منافع ملی آسیب وارد کند؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌ها باید با تدبیر، اشراف اطلاعاتی و توجه به مصالح کشور انجام شود.

وی با اشاره به موضوع تفاهم‌نامه نیز خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا به نظر می‌رسد دشمن به دنبال فتنه‌گری و سوءاستفاده از شرایط است؛ از این رو مسئولان باید با هوشیاری کامل، ضمن صیانت از منافع ملی، اجازه سوءاستفاده به طرف مقابل ندهند.

امام جمعه موقت بیرجند بر ضرورت حفظ و تقویت بازدارندگی کشور تأکید کرد و گفت: پیگیری حقوق ملت، ارتقای توان بازدارندگی، تأمین امنیت مسئولان عالی‌رتبه نظام و مقابله با تهدیدهای خارجی باید با جدیت دنبال شود.

مختاری با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف حمایت خود را از نظام و انقلاب به اثبات رسانده است، اظهار کرد: این سرمایه اجتماعی باید با حفظ وحدت، تبعیت از قانون، پرهیز از اختلافات داخلی و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر منافع ملی، حفظ و تقویت شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم انتقام سخت از دشمن عهدشکن گفت: حفظ جان رهبر معظم انقلاب از مهم‌ترین مطالبات مردم است و مسئولان باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.