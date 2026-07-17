ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمی شود

حجت‌الاسلام سید نوراله افشار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه چرام با اشاره به آیات قرآن کریم، بر ضرورت مقابله با ظلم و دفاع از حق تأکید کرد و اظهار داشت: پیام روشن قرآن این است که در برابر ظلم باید ایستاد و جامعه اسلامی موظف است از بستر شهادت اولیای الهی، نهضتی برای بیداری و خون‌خواهی شکل دهد.

خون‌خواهی شهدا؛ رسالتی فراتر از یک احساس

وی با بیان اینکه خون‌خواهی ولی خدا یک احساس مقطعی نیست، افزود: این موضوع در منطق قرآن یک رسالت تمدنی و فریضه الهی است و جامعه مؤمنان باید با قاطعیت مسیر تحقق آن را دنبال کند.

امام جمعه چرام با تأکید بر اجرای قاطع عدالت گفت: باید به گونه‌ای با جنایتکاران برخورد شود که دیگر هیچ فرد یا رژیمی جرأت اندیشیدن به ترور و جنایت را نداشته باشد، زیرا هرگونه عقب‌نشینی در این مسیر، زمینه عادی‌سازی جنایت علیه رهبران الهی را فراهم می‌کند.

پیوند خون‌خواهی با فرهنگ انتظار

حجت‌الاسلام افشار با اشاره به جایگاه فرهنگ انتظار در اندیشه اسلامی تصریح کرد: منتقم اصلی خون همه اولیای الهی حضرت ولی‌عصر (عج) است و هرچه جامعه مؤمنان در مطالبه حق و عدالت استوارتر باشد، به تحقق وعده الهی نزدیک‌تر خواهد شد.

وی افزود: شعار «یا لثارات الحسین» نماد این فرهنگ و بیانگر استمرار مسیر حق‌طلبی در جامعه اسلامی است.

سیره پیامبر(ص)؛ الگوی مقاومت در برابر دشمن

امام جمعه چرام با تبیین سیره پیامبر اسلام (ص) در مواجهه با دشمنان اظهار کرد: رسول خدا(ص) پس از سال‌ها دعوت در مکه و مواجهه با توطئه ترور، با هجرت به مدینه، جامعه اسلامی را بر پایه انسجام، پیمان، اخوت و آمادگی دفاعی سازماندهی کردند.

وی افزود: اگر پیامبر(ص) مسیر سازش را انتخاب می‌کرد، اسلام به جایگاه امروز نمی‌رسید و این سیره، الگویی برای امت اسلامی در مواجهه با تهدیدهاست.

ملت ایران زیر بار سازش نمی‌رود

حجت‌الاسلام افشار با اشاره به شعارهای مردم ایران در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد و جمهوری اسلامی با تکیه بر مقاومت، مسیر خود را ادامه خواهد داد.

وی همچنین با استناد به بیانات امام خمینی(ره)، سازش با ظلم را مغایر با مبانی انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ عزت و استقلال کشور تأکید کرد.

دعا برای رزمندگان و حفظ وحدت ملی

امام جمعه چرام در پایان، از مردم خواست دعا برای رزمندگان اسلام را فراموش نکنند و با حفظ وحدت و حضور در صحنه، از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت کنند.

وی تأکید کرد: حضور و همراهی مردم، پشتوانه مهمی برای تقویت روحیه مدافعان کشور و استمرار اقتدار ملی است.