به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز جمعه اردستان اظهار کرد: تشییع پیکر مطهر رهبر معظم ملت، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رحمه الله)، پس از گذشت چندین ماه، نشاندهنده عظمتی الهی بود که در سطح جهانی بیسابقه است.
وی افزود: حضور نمایندگان سیاسی از بیش از صد کشور برای ادای احترام به مقام ایشان و تودیع پیکر مطهر در تهران و قم، نشان داد که این ایام، شاهد یکی از باشکوهترین مراسمهای تاریخ معاصر بودیم.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: استقبال گرم و باشکوه مردم در عراق، به ویژه در نجف و کربلا، نشان از پیوند قلبی میان ملتهای منطقه با رهبری ایران داشت و این میزان از وفاداری و پایداری، محاسبات دشمنان را به شدت به هم ریخت. حتی دشمنانی که زمانی به جنایات خود افتخار میکردند، اکنون از میزان محبوبیت و ابهت این مقام بزرگ در میان مردم، در بهت و حیرت فرو رفتهاند.
دهشیری تصریح کرد: عظمت این جایگاه، تنها با عبارات قابل توصیف نیست؛ بلکه خداوند در پاسخ به سالها صبر، تحمل تبعیض، زندان و سختیهای ایشان، این عزت و ابهت جهانی را نصیبشان فرمود؛ همانگونه که شهادت حاج قاسم سلیمانی نوعی عزای سیدالشهدا را در میان مردم ایجاد کرد، تشییع این بزرگوار نیز مسیری را روشن کرد که در آن، خونخواهی و پیروزی نهایی بر سرطانی اسرائیل و ریشهکن کردن آمریکا از منطقه، تضمین شده است.
وی بیان کرد: در این شرایط حساس، دشمنان با وجود طبل جنگ، در واقع از قدرت نمایی این وحدت میترسند. همانگونه که در دوران نصرالله شاهد تغییر معادلات بودیم، امروز نیز باید در وضعیت جنگی و عملیاتی، هوشیار، متحد و همدل باشیم تا هرگونه توطعه دشمنی به شکست محکوم شود.
امامجمعه اردستان تاکید کرد: در راستای حفظ انسجام ملی، بر همه مسئولان، دولتمردان، اعضای قوه قضائیه و بهویژه کاربران فضای مجازی، لازم است که از تفرقه پرهیز کنند. تفرقه، ابزار اصلی دشمن است و امروز وظیفه ما، حفظ وحدتی است که در این ایام با خون و اشک مردم ساخته شده است.
دهشیری با بیان اینکه لزوم گوش به فرمان بودن در مسیر هدایتهای رهبری و حفظ انسجام پیرو راه ایشان اهمیت دارد، یادآور شد: باید قدردان این وحدت و انسجام ملی باشیم و بدانیم که شخصیت سید علی حسینی خامنهای، مایه افتخار و سرور ماست.
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