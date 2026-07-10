به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده مرزبانی کردستان اعلام کرد: در جریان عملیات مرزبانان استان کردستان در حوزه استحفاظی پاسگاه مرزی «ته‌ته» در منطقه دره نخی مریوان، گروهی از قاچاقچیان مسلح با نیروهای مرزبانی درگیر شدند.

سردار فرج رستمی افزود: پس از شناسایی تحرکات افراد متجاوز از سوی دیده‌بانان مرزی، مأموران برای متوقف کردن یک دستگاه خودروی تویوتا وارد عمل شدند، اما سرنشینان خودرو با اقدام خطرناک قصد زیر گرفتن نیروهای مرزبانی را داشتند.

ناکامی قاچاقچیان در عبور از مرز

وی گفت: مرزبانان پس از شلیک تیر هوایی و هدف قرار دادن خودرو، مانع ادامه حرکت متجاوزان شدند. افراد حاضر در خودرو با رها کردن محموله قاچاق از محل متواری شدند.

وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از محل، مقادیری کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

یک متجاوز زمین‌گیر شد

سردار رستمی ادامه داد: در این عملیات، یک نفر از متجاوزان مرزی زمین‌گیر و یک نفر دیگر مجروح شد.

بر اساس اعلام مرزبانی، بررسی‌های تکمیلی درباره این درگیری ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از پایان تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.