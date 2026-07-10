امام جمعه دشتی: مراسم تشییع رهبر شهید جلوه پیوند امت با ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با اشاره به جایگاه ایمان، عمل صالح و محبت الهی در زندگی مؤمنان، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «رهبر شهید» را نشانهای از پیوند عمیق و تاریخی امت اسلامی با ولایت دانست.
وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین علیهالسلام، بر ضرورت زندگی شایسته و اثرگذار تأکید کرد و گفت: انسان باید چنان زندگی کند که فقدان او برای جامعه دردناک باشد و مردم در زمان حیات نیز با محبت و احترام با او رفتار کنند.
امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: ایمان و عمل صالح، زمینه محبوبیت نزد مردم را فراهم میکند و این محبوبیت، عنایت و رحمت الهی برای بندگان مؤمن و صالح است.
زاهددوست رهبر شهید را نمونهای روشن از انسانی دانست که در امتحانات الهی سربلند بیرون آمد و ایمان، عمل، رفتار، جهاد و جامعیت شخصیتی را در بالاترین سطح دارا بود.
وی افزود: باور عمیق به خداوند، سرچشمه همه فضایل این شخصیت بود و امید، آرامش، شجاعت و استقامت او از ایمان حقیقی ناشی میشد.
امام جمعه دشتی با بیان ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید اظهار داشت: ایشان عالمی برجسته، فقیهی زمانشناس، اندیشمندی صاحبنظر، مأنوس با قرآن، اهل تهجد، دلداده اهلبیت علیهمالسلام، عاشق حضرت ولیعصر(عج) و در عین حال انسانی سادهزیست و مردمی بود.
وی بصیرت و دشمنشناسی را از برجستهترین ویژگیهای ایشان دانست و افزود: همواره هشدار میدادند که مسئولان و مردم نباید تجربههای تلخ گذشته را فراموش کنند و فریب لبخند دشمن را بخورند.
تقویت هویت اسلامی و ملی جامعه
زاهددوست تأکید کرد: رهبر شهید در کنار بصیرت سیاسی، همواره بر وحدت، امید، پیشرفت علمی، اعتماد به ظرفیتهای داخلی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی تأکید داشتند و این رویکرد موجب تقویت هویت اسلامی و ملی جامعه شد.
وی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، یکی از ابعاد مهم این آیین را «گفتمانی شدن معنای قصاص و خونخواهی» دانست و گفت: در منطق قرآن، قصاص ضامن حیات جامعه است؛ زیرا جامعهای که در برابر خون مظلوم بیتفاوت بماند، راه را برای تکرار جنایت هموار میکند. رهبر شهید تنها رهبر یک ملت نبود، بلکه امید میلیونها آزاده در جهان اسلام به شمار میرفت و بنابراین، خون او متعلق به امت اسلامی است که از هدایت او بهره برده است.
امام جمعه دشتی حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع در تهران، مشهد، نجف و کربلا را «رزمایش عظیم عهد خون» توصیف کرد و افزود: این حضور حماسی نشان داد پیوند امت با ولایت، پیوندی صرفاً سیاسی و مقطعی نیست، بلکه ریشه در ایمان، تاریخ و تمدن اسلامی دارد.
وی برگزاری نماز در مسیر هفت کیلومتری از مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه(س) را نیز نمادی از جایگاه رفیع امام در قلوب امت اسلام دانست.
زاهددوست با بیان اینکه تشییع میلیونی رهبر شهید یک همهپرسی بزرگ وفاداری ملت به راه انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: خونخواهی امام شهید در مراسم تشییع پایان نمییابد، بلکه آغاز یک مسئولیت تاریخی برای امت اسلامی است.
خونخواهی امام شهید
امام جمعه دشتی خواستار پیگیری حقوقی و بینالمللی عاملان این جنایت شد و گفت: مردم انتظار دارند روند محاکمه و صدور حکم برای عاملان شهادت رهبر شهید با سرعت و جدیت دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به واقعه عاشورا و قیام «یالثارات الحسین» اظهار کرد: همانگونه که خونخواهی امام حسین علیهالسلام در میان تودههای مردم فراگیر شد، خونخواهی امام شهید نیز باید در سطح مسلمانان، آزادگان و مظلومان جهان گسترش یابد تا هیچ یک از عاملان، مسببان و مباشران این جنایت احساس امنیت نکنند.
امام جمعه دشتی، حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید را مصداق عمل صالح جمعی دانست و گفت: هر قدمی که مردم در این بدرقه تاریخی برداشتند، مایه یأس دشمنان و تقویت روحیه مؤمنان شد و پیام استحکام، ثبات و شکست سیاست فشار حداکثری را به جهان مخابره کرد.
وی با اشاره به پیامهای این تشییع تاریخی، بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه، حفظ وحدت ملی، اعتماد به ظرفیتهای داخلی و هوشیاری در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: عزت و مشروعیت مسئولان و جامعه اسلامی در گرو اطاعت از ولایت و حرکت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی است.
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