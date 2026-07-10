تشییع میلیونی رهبر شهید جلوه‌ ماندگاری از وفاداری ملت به ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه نهاوند با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد(ع)، اظهار کرد: ماندگاری پیام عاشورا و نهضت امام حسین(ع) مرهون مجاهدتهای امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) است.
وی با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، این مراسم را یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی تاریخ دانست و گفت: حضور گسترده مردم، پیام روشنی از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت بود.
امام جمعه نهاوند افزود: این تشییع عظیم نشان داد جبهه مقاومت نهتنها تضعیف نشده، بلکه به یک انتخاب راهبردی برای ملتهای آزادیخواه تبدیل شده است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را نشانه وفاداری ملت به ولایت، انقلاب و جبهه مقاومت دانست و گفت: این حماسه تاریخی، نقشه دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام را ناکام گذاشت.
وی تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند چنین القا کنند که میان مردم، انقلاب و رهبری فاصله ایجاد شده است، اما حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، تمامی این تبلیغات را بیاثر کرد.
حجت الاسلام محمدی بیان کرد: این حماسه، جایگاه فراملی ولایت و رهبری را نیز به نمایش گذاشت و حمایت ملتهای مسلمان از آرمانهای انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داد.
امام جمعه نهاوند وحدت شکلگرفته در مراسم تشییع را از مهمترین دستاوردهای این رویداد عنوان کرد و گفت: این حضور گسترده، موجب ناامیدی دشمن و شکست محاسبات آنها شد.
وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن افزود: امروز دشمن میکوشد با عملیات رسانهای، شکستهای خود را پنهان کرده و افکار عمومی را دچار تردید کند، اما ملت ایران با هوشیاری این توطئهها را خنثی خواهند کرد.
حجت الاسلام محمدی همچنین با اشاره به سالروز واقعه مسجد گوهرشاد، بر ضرورت حفظ حجاب، عفاف و ارزشهای اسلامی تاکید کرد و گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، با ابزارهای فرهنگی و جنگ نرم به دنبال تضعیف بنیانهای اخلاقی جامعه است.
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