به گزارش خبرنگار مهر، خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف استان البرز بیش از آنکه مجموعه‌ای از سخنان پراکنده درباره موضوعات روز باشد، روایت واحدی از یک رخداد بزرگ ملی و فراملی را به نمایش گذاشت. رخدادی که از نگاه ائمه جمعه استان، تنها یک مراسم تشییع یا آیین سوگواری نبود، بلکه به نمادی از انسجام ملی، اقتدار اسلامی، استمرار گفتمان انقلاب و تجدید بیعت مردم با آرمان‌های شهدا تبدیل شد.

بررسی سخنان ائمه جمعه ماهدشت، فردیس، کمالشهر و مهستان نشان می‌دهد که اگرچه هر یک از آنان از زاویه‌ای متفاوت به مسائل روز پرداخته‌اند، اما در نهایت همه سخنان حول چند محور مشترک شکل گرفته است؛ تبیین شخصیت و جایگاه رهبر شهید، تحلیل ابعاد تشییع میلیونی، تأکید بر پیوند میان عاشورا و انقلاب اسلامی، مطالبه خونخواهی و قصاص عاملان جنایت و ضرورت استمرار مسیر مقاومت و ولایت.

در واقع تریبون‌های نماز جمعه استان البرز در این هفته به بازتاب‌دهنده یک گفتمان مشترک تبدیل شدند؛ گفتمانی که تلاش دارد ابعاد مختلف یک واقعه تاریخی را برای افکار عمومی تبیین و پیام‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن را بازخوانی کند.

تشییع رهبر شهید فراتر از یک مراسم سوگواری

نخستین و مهم‌ترین وجه مشترک خطبه‌های این هفته، تأکید بر عظمت و گستردگی مراسم تشییع رهبر شهید ایران بود. ائمه جمعه استان البرز این حضور گسترده را صرفاً یک واکنش عاطفی به شهادت یک شخصیت برجسته ندانستند، بلکه آن را رخدادی تاریخی و دارای ابعاد راهبردی توصیف کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه فردیس، این مراسم را «بزرگ‌ترین و بی‌نظیرترین تشییع تاریخ» و «رزمایش اقتدار اسلام» خواند و تأکید کرد که حضور مردم در این آیین، نمایش قدرت ملت ایران و امت اسلامی بود.

حجت‌الاسلام نورپور، امام جمعه کمالشهر نیز تشییع رهبر شهید را حادثه‌ای کم‌نظیر در تاریخ معاصر دانست و آن را نماد وحدت، انسجام و همبستگی ملت‌های مسلمان توصیف کرد.

در ماهدشت نیز حجت‌الاسلام رادمرد با اشاره به حضور ده‌ها میلیون نفر در شهرهای مختلف ایران و عراق، این مراسم را نشانه زنده بودن آرمان‌هایی دانست که رهبر شهید برای آن‌ها زیست و جان خود را در همان مسیر تقدیم کرد.

آنچه در مجموع سخنان ائمه جمعه دیده می‌شود، این است که آنان تشییع رهبر شهید را نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه ارزیابی می‌کنند.

تبیین جایگاه رهبر شهید در امت اسلامی

دومین محور مشترک خطبه‌ها، تبیین شخصیت و جایگاه رهبر شهید بود. خطیبان جمعه استان البرز تلاش کردند تصویری فراتر از یک شخصیت سیاسی ارائه دهند و او را به عنوان شخصیتی تأثیرگذار در سطح امت اسلامی معرفی کنند.

امام جمعه کمالشهر از رهبر شهید به عنوان شخصیتی جامع، بصیر، شجاع، مرجع دینی و مجاهدی خستگی‌ناپذیر یاد کرد که عمر خود را وقف اسلام و هدایت جامعه کرده بود.

امام جمعه فردیس نیز با اشاره به ابعاد فراملی شخصیت وی، او را امید ملت‌های مسلمان و نماد مقاومت در برابر نظام سلطه دانست.

در ماهدشت نیز حجت‌الاسلام رادمرد با قرار دادن شخصیت رهبر شهید در امتداد مکتب عاشورا و فرهنگ حسینی، تأکید کرد که دشمنان سال‌ها برای تخریب چهره او تلاش کردند اما حضور گسترده مردم در مراسم تشییع نشان داد این پیوند میان امت و رهبری همچنان استوار است.

عاشورا؛ نقطه اتصال خطبه‌های جمعه البرز

یکی دیگر از وجوه مشترک خطبه‌ها، پیوند میان نهضت عاشورا و تحولات امروز جامعه بود. هم‌زمانی ایام محرم و صفر با شهادت رهبر شهید موجب شد بسیاری از ائمه جمعه از دریچه فرهنگ عاشورا به تحلیل رخدادهای اخیر بپردازند.

حجت‌الاسلام رادمرد در ماهدشت با استناد به روایتی از امام سجاد (ع)، جنگ اصلی دشمنان را جنگ شناختی و تلاش برای دور کردن مردم از ولایت معرفی کرد و راهبرد مقابله با آن را تقویت پیوند جامعه با فرهنگ اهل‌بیت (ع) دانست.

وی عزاداری حسینی را حرکتی راهبردی برای مقابله با این پروژه تاریخی توصیف کرد و نقش فرهنگ عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار آن را مورد تأکید قرار داد.

این نگاه در بخش‌هایی از سخنان دیگر ائمه جمعه استان نیز دیده می‌شد؛ جایی که آنان شهادت رهبر شهید را در امتداد فرهنگ ایثار، مقاومت و مجاهدت تفسیر کردند.

تشییع میلیونی آقای شهید ایران و بیعتی دوباره با ولایت و انقلاب

تجدید بیعت با ولایت و آرمان‌های انقلاب از دیگر موضوعات مشترک مطرح شده در خطبه‌های این هفته بود.

ائمه جمعه استان البرز معتقدند حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، صرفاً ابراز احساسات نسبت به یک شخصیت محبوب نبود، بلکه حامل پیامی روشن درباره پایبندی جامعه به اصول انقلاب اسلامی است.

امام جمعه کمالشهر این حضور را نوعی همه‌پرسی عمومی برای استمرار مسیر انقلاب دانست و تأکید کرد که مردم با حضور خود نشان دادند همچنان بر آرمان‌های امام راحل، شهدا و انقلاب اسلامی پایبند هستند.

در فردیس نیز این مراسم «بیعت عملی» مردم با شهدا و ارزش‌های انقلاب توصیف شد؛ بیعتی که به گفته خطیبان جمعه، پاسخی روشن به محاسبات دشمنان درباره آینده انقلاب اسلامی بود.

خونخواهی رهبر شهید؛ مطالبه مشترک تریبون‌های جمعه

شاید صریح‌ترین و پرتکرارترین محور خطبه‌های این هفته، موضوع خونخواهی و قصاص عاملان شهادت رهبر شهید بود.

امام جمعه فردیس برجسته شدن مطالبه قصاص را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مراسم تشییع دانست و تأکید کرد که این مطالبه از مرزهای ایران فراتر رفته و در میان ملت‌های مسلمان نیز بازتاب یافته است.

امام جمعه کمالشهر نیز با اشاره به شعارهای مردم در مراسم تشییع، تصریح کرد که ملت ایران خواهان انتقام و مجازات عاملان این جنایت هستند.

در ماهدشت نیز حجت‌الاسلام رادمرد ضمن انتقاد از برخی رویکردهای منفعلانه در برابر دشمنان، بر ضرورت شنیدن پیام مردم و پیگیری مطالبه خونخواهی تأکید کرد.

در مجموع می‌توان گفت موضوع انتقام و قصاص، یکی از پررنگ‌ترین وجوه مشترک خطبه‌های این هفته استان البرز بود؛ موضوعی که از نگاه خطیبان جمعه، به مطالبه‌ای عمومی در میان بدنه اجتماعی کشور تبدیل شده است.

نقش مردم در خلق یک حماسه ماندگار

وجه مشترک دیگری که در سخنان ائمه جمعه استان دیده می‌شد، قدردانی از حضور گسترده مردم و نقش آنان در خلق این حماسه تاریخی بود.

خطیبان جمعه معتقدند حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع، نشان‌دهنده عمق پیوند میان جامعه و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. آنان این حضور را سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و نماد انسجام ملی در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کردند.

در کنار مردم، از تلاش مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برگزارکننده مراسم نیز قدردانی شد و این هماهنگی گسترده به عنوان نمونه‌ای از همدلی ملی مورد توجه قرار گرفت.

مرور خطبه‌های این هفته ائمه جمعه استان البرز نشان می‌دهد که تریبون‌های نماز جمعه، فارغ از تفاوت‌های محلی و موضوعی، بر یک گفتمان مشترک متمرکز بودند؛ گفتمانی که محور آن پاسداشت مقام رهبر شهید، تبیین ابعاد تشییع تاریخی او، تأکید بر استمرار راه انقلاب، تقویت انسجام ملی و مطالبه خونخواهی عاملان جنایت است.

در این میان، پیوند دادن رخدادهای روز با فرهنگ عاشورا، تأکید بر نقش مردم در حفظ و استمرار انقلاب و برجسته‌سازی مفهوم مقاومت، از مهم‌ترین عناصر این گفتمان به شمار می‌رود؛ گفتمانی که ائمه جمعه استان البرز معتقدند با خون شهیدان نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با قدرت و عمق بیشتری در جامعه ادامه خواهد یافت و به عنوان سرمایه‌ای ماندگار برای آینده انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.

در مجموع، آنچه از خطبه‌های این هفته ائمه جمعه استان البرز برمی‌آید، شکل‌گیری روایتی واحد از یک رخداد تاریخی است؛ روایتی که تشییع رهبر شهید را صرفاً یک مراسم وداع نمی‌بیند، بلکه آن را نماد تداوم راه انقلاب، تجدید پیوند مردم با ولایت، نمایش اقتدار ملی و آغاز فصل تازه‌ای از مطالبه‌گری برای تحقق خونخواهی شهدا می‌داند؛ روایتی که به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده نیز یکی از مهم‌ترین محورهای فضای سیاسی و اجتماعی کشور باقی بماند.