به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی(ره) ایراد شد، اظهار کرد: این روزها باید حوزه نظامی، طوری دشمن و تمام زیرساخت و تجهیزات آن را بزنند که دوباره آن‌ها تصمیم به محله مجدد علت کشور را نگیرند.

وی به تشییع رهبر شهید انقلاب، خانواده ایشان و پیام‌هایی که در پی داشت اشاره کرد و گفت: تاکنون تشییعی به عظمت رهبر شهید انقلاب در دنیا انجام نگرفته است. در دو کشور رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان تشییع شدند و غریب به اتفاق تمام ملت ایران نسبت به شهادت رهبر شهید و تشییع ایشان ابراز احساسات کردند.

حجت الاسلام نوری افزود: عده زیادی برای بیعت دوباره برای آرمان‌ها در مراسم تشییع حضور پیدا کردند و عده‌ای نیز متنبه شده بودند و برای عذرخواهی و بیعت آمدند که این امر نشان دهنده عشق میان امام و امت بود.

وی ادامه داد: دنیا بداند امام شهید و امام زنده امروز، محدود به جغرافیا و کشور ما نیست، همه مسلمانان در همه جا ایشان را رهبر و امام و پیشوای خود می دانستند. دشمنان بدانند تمام جبهه مقاومت با وحدت و همدلی گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: پیام این تشییع جنازه، عشق امت و جبهه مقاومت به ولی امر مسلمین و لرزه افتادن به جبهه استکباری است که این چه نفوذی است که ولی امر مسلمین در قلب‌های مسلمین دارد.

وی تصریح کرد: وجود وحدت میان تمامی اقشار کشور و جبهه مقاومت دومین پیام تشییع رهبر شهید انقلاب بود. این مراسم‌ تشییع وحدت و همدلی به وجود آورد که نباید از این ظرفیت ایجاد شده برای جبهه مقاومت غافل شد و همه باید ید واحده در برابر دشمن شویم.

حجت الاسلام نوری با اشاره به اینکه خون خواهی رهبر شهید سومین پیام تشییع رهبر شهید انقلاب بود، تاکید کرد: همه خون خواه رهبر شهید انقلاب هستند و این قصاص یک تکلیف شرعی است و تکلیف قوه قضائیه است که دادگاه باید حکم قصاص تمام کسانی که در ریختن خون عزیزان ما مشارکت داشتند را بدهد و قصاص از آن‌ها ستانده شود. علاوه برآن حکم عقل و وجدان می گوید کسی که به شما تجاوز کرد باید تاوان دهد.

امام جمعه در ادامه با اشاره به صفات و ویژگی های رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید انقلاب دارای بصیرت و روشن بینی بودند.

وی افزود: ایشان از بصیرت بالایی برخوردار بودند و دشمن را از همه بیشتر می‌شناختند و از سوی دیگر داخل کشور، ظرفیت‌های آن و مردم را خیلی خوب می شناختند و محاسبه دقیقی نسبت به مقابله با دشمنان داشتند.

حجت الاسلام نوری ادامه داد: رهبر شهید انقلاب تدبیرهای به موقع و لازم را داشتند و دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های مختلف به خوبی می‌شناختند و ایشان به معنای واقعی حکیم بودند