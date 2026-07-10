مراکز خرید کرمانشاه برای تحویل گندم و کلزا آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صفایی ظهر جمعه از مرکز خرید تضمینی گندم و کلزای شرکت تعاونی شهدای چمچمال شهرستان صحنه بازدید و روند خرید محصولات کشاورزان و امکانات این مرکز را بررسی کرد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی استان با راه‌اندازی ۱۹ مرکز خرید تضمینی گندم و ۱۰ مرکز خرید کلزا، آمادگی کامل برای خرید محصولات مازاد بر نیاز کشاورزان را دارد و این مراکز بر اساس دستورالعمل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد مراکز خرید در سال جاری افزود: تاکنون ۳۱ هزار و ۱۴۷ تن گندم به صورت تضمینی توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شده که از این میزان، ۲۲ هزار و ۸۸۴ تن به سیلوها حمل شده است. همچنین پنج هزار و ۲۲ تن کلزا خریداری شده که چهار هزار و ۱۹۹ تن آن به کارخانه‌های روغن‌کشی انتقال یافته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرکت تعاونی شهدای چمچمال نیز سهم قابل توجهی در خرید محصولات کشاورزان داشته است، گفت: این مرکز تاکنون ۱۴ هزار و ۱۰۰ تن گندم خریداری کرده که ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن آن به مراکز ذخیره‌سازی حمل شده است. همچنین ۳۴۷ تن کلزا در این مرکز خریداری شده که ۳۳۸ تن آن به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال شده است.

صفایی با تأکید بر استمرار نظارت بر مراکز خرید، اظهار کرد: تیم‌های نظارتی استانی و شهرستانی به صورت روزانه از مراکز خرید گندم و کلزا بازدید می‌کنند تا فرآیند خرید تضمینی با رعایت کامل ضوابط، در بالاترین سطح کیفی و کمی انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی و کمیسیون‌های خرید وابسته به آن به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و برای رفاه حال کشاورزان، آمادگی کامل برای خرید تضمینی گندم و کلزای تولیدی آنان را دارند.