خرید بیش از ۶۸ هزار تن گندم توسط تعاون روستایی کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی شبکه تعاون روستایی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۶۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه به صورت تضمینی و مباشرتی خریداری شد.

وی افزود: از این میزان، بیش از ۶۳ هزار تن گندم معمولی و حدود ۵ هزار تن گندم دوروم بوده که از کشاورزان استان تحویل گرفته شده است. به گفته وی، ۹۱۴۶ تن از گندم خریداری‌شده در سیلوی شرکت تعاونی روستایی گهواره ذخیره‌سازی و مابقی به کارخانجات آرد و سیلوهای مورد نظر اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان حمل شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه ۱۸ مرکز خرید تعاون روستایی در سطح استان مسئولیت جمع‌آوری این میزان گندم را برعهده داشته‌اند، عنوان کرد: خرید تضمینی گندم علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در حفظ امنیت غذایی کشور و حمایت از کشاورزان نقش بسزایی ایفا می‌کند.

صفایی با اشاره به پرداخت بخش عمده مطالبات کشاورزان گفت: تاکنون حدود ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه پرداخت شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

وی در ادامه به سایر محصولات خریداری شده توسط شبکه تعاون روستایی استان اشاره کرد و یادآور شد: دانه‌های روغنی کلزا و کاملینا از دیگر محصولات خرید تضمینی هستند که توسط این شبکه از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته صفایی، در سال جاری ۷۰۷۲ تن کلزا توسط ۱۰ مرکز خرید و ۴۱ تن کاملینا توسط ۲ مرکز خرید تعاون روستایی استان خریداری شد. وی اضافه کرد: تمامی این محصولات به کارخانجات روغن‌کشی معرفی و حمل گردیده و مطالبات کشاورزان نیز به طور کامل پرداخت شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: استمرار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان، زمینه تقویت بخش کشاورزی و رونق اقتصادی روستاها را نیز فراهم می‌سازد.