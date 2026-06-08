خرید تضمینی ۲۹۰۰ تن کلزا از کشاورزان کرمانشاهی

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز برداشت دانه‌های روغنی در استان کرمانشاه تاکنون ۲ هزار و ۹۰۰ تن محصول کلزا از طریق مراکز تخصصی خرید محصولات کشاورزی وابسته به تعاون روستایی به صورت تضمینی و مباشرتی از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: برای خرید محصول کلزا در سطح استان ۱۱ مرکز پیش‌بینی شده که تاکنون سه مرکز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و روند خرید از کشاورزان همچنان ادامه دارد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به فرآیند انتقال محصول خریداری‌شده گفت: کلزای تولیدی کشاورزان پس از خرید توسط مراکز وابسته به تعاون روستایی، به کارخانه‌های روغن‌کشی معرفی و حمل می‌شود که تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تن از این محصول به مقاصد تعیین‌شده ارسال شده است.

صفایی تصریح کرد: تمامی اطلاعات مربوط به خرید کلزا به صورت دقیق در سامانه ساتراپ و همچنین سامانه‌های شرکت‌های خریدار ثبت می‌شود و بر همین اساس فرآیند پرداخت مطالبات نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، عنوان کرد: تاکنون حدود ۹۰ درصد مطالبات کلزاکاران استان به حساب آنان واریز شده و پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات نیز ادامه دارد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خرید دانه‌های روغنی تا پایان فصل برداشت در استان ادامه خواهد داشت و مراکز خرید با آمادگی کامل آماده تحویل محصول تولیدی کشاورزان هستند.

صفایی در پایان با تأکید بر نقش تعاون روستایی در اجرای خریدهای تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی گفت: خرید دانه‌های روغنی با هدف حمایت از کشاورزان، تقویت اقتصاد بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه برای افزایش سطح زیر کشت این محصولات انجام می‌شود.

وی افزود: توسعه تولید دانه‌های روغنی از جمله کلزا علاوه بر کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی، نقش مهمی در تأمین نیاز کشور به روغن خوراکی و کاهش وابستگی به واردات این محصول راهبردی دارد.