به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را بزرگترین گردهمایی در تاریخ جهان و رزمایشی بی‌نظیر از وحدت ملی و قدرت دیپلماسی جمهوری اسلامی توصیف کرد.

وی با اشاره به آمار اعلام شده از مشارکت مردم در مراسم تشییع، اظهار داشت که حضور حدود ۴۳ میلیون نفر در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، نشان‌دهنده ارادتمندی بی‌حدومرز ملت اسلام به ولایت فقیه است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار تاکید کرد: برخلاف تلاش‌های دشمنان و به‌ویژه آمریکا برای محدود کردن ابعاد این مراسم، جمهوری اسلامی با اتخاذ موضع عزتمندانه و دعوت عمومی، موفق شد حضور نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور جهان را در این مراسم جامه عمل بپوشاند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام با یادآوری آموزه‌های قرآنی پیرامون عزت، خاطرنشان کرد: عزت حقیقی تنها از جانب خداوند است و تلاش برای کسب اعتبار زیر سایه قدرت‌های استکباری، نتیجه‌ای جز خواری نخواهد داشت.

وی افزود: این حجم از مشارکت مردمی، پیامی روشن به دشمنان بود مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر جریانات منحرف، گوش به فرمان ولی فقیه حاضر است.

امام جمعه ایلام که با لباس رزم در خطبه‌های نماز جمعه حاضر شده بود، بیان کرد: به‌عنوان کوچک‌ترین سرباز جان‌برکف ولی فقیه اعلام می‌کنم برای به‌درک واصل کردن آمران و قاتلان امام شهیدمان، فرماندهٔ معظم کل قوا، نایب امام زمان نشان دادید که «انتقام، انتقام» شعار ملت ماست و انتظار مردم از تصمیم‌سازان این است که بدون مماشات، مجاهدانه و انقلابی دنبال انتقام از قاتلان و آمران باشند.

وی با یادآوری آرامش روح شهید ادامه داد: روح ملکوتی قائد عظیم‌الشان ما، برای همیشه در آغوش حضرت ثامن‌الحجج (ع) آرامش پیدا کرد، اما راه او، آرمان او و عمل به نصایح و فرامین او، چراغ راه ماست. تا جان در بدن داریم، برای بالا بردن اهدافی که این امام شهیدمان، جان خود را فدای آن کرد، در صحنه هستیم و تا آخرین قطره خون، برای تحقق آرمان‌های امامین انقلاب، مسیر نورانی را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به نقض آتش‌بس و اعلام پایان تفاهم توسط رئیس‌جمهور آمریکا گفت: با توجه به نقض مکرر آتش‌بس و اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی به پایان رسیده، چند نکته را عرض می‌کنم؛ در نظام جمهوری اسلامی باید تغییر رفتاری نسبت به دشمن داشته باشیم.

وی ادامه داد: تا کی دشمن آماده شود، حمله کند، اهداف را بزند و هر وقت هم نتوانست، بگوید آتش‌بس و ما هم انجام دهیم؟ دوباره دشمن دنبال تدارک حمله بعدی برود و هر وقت اراده کرد، آتش‌بس کند و ما هم بپذیریم؟ چند بار باید این تجربهٔ تلخ تکرار شود؟