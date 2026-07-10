به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی ارزنده ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ملایر با اشاره به تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید در ایران و عراق، این حضور میلیونی را نماد اقتدار، همبستگی شیعیان و شکست توطئه‌های «شیعه انگلیسی» دانست و با اشاره به آمارهای حضور مردم اظهار کرد: برخلاف تمامی تلاش‌های دشمنان و جریان‌های نفوذی برای جلوگیری از حضور مردم، ملت ایران با حضور میلیونی در تهران، قم و مشهد و مردم عراق با حضور پرشور در نجف و کربلا، پیامی واضح از اتحاد و ولایت‌مداری را به جهانیان مخابره کردند.

وی با انتقاد شدید از تداوم برخی زمزمه‌ها درباره مذاکره گفت: تجربه تعاملات گذشته نشان داد که جبهه باطل هرگز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود و بحث ما با دشمن، تقابل ظلمت و نور است و تجربه ثابت کرده که مذاکره با آنها تنها وقت‌کشی و به ضرر منافع ملی است.

خطیب جمعه ملایر افزود: امروز کشور در مرحله‌ای است که دیگر جای مسامحه باقی نمانده است، ما چهار ماه است شاهد ایستادگی مردم در صحنه هستیم و اکنون مطالبه صریح مردم، انتقام از کسانی است که رهبر شهید و سرداران کشور را به شهادت رساندند.

وی با اعلام رویکرد جدید نماز جمعه تصریح کرد: از این جمعه به بعد نمازهای جمعه به «جمعه‌های انتقام و خونخواهی» تبدیل خواهد شد و مردم در هر نماز جمعه با فریادهای «الله‌اکبر» و «یا لثارات‌الحسین»، خواستار پاسخ قاطع نیروهای مسلح و مسئولان به جنایات دشمن خواهند شد و هدف نهایی این مطالبه‌گری، جز نابودی اسرائیل و ریشه‌کنی عاملان ناامنی در منطقه نخواهد بود.

حجت الاسلام ارزنده در بخش دیگری از سخنان خود از خادمان موکب شهرستان ملایر که در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در تهران به خدمت‌رسانی به زائران پرداختند، قدردانی کرد و ادامه داد: موکب ملایر در یک روز با پشتیبانی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قریب به ۳۰ هزار پذیرایی انجام داده است.

وی در پایان از برگزاری مراسم یادبود «رهبر شهید» در روز یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح خبر داد و از عموم مردم خواست برای اطلاع از جزئیات مکان برگزاری، به اطلاعیه‌های بعدی در فضای مجازی و رسانه‌های محلی مراجعه کنند.