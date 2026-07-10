به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: حضور عظیم مردم در این مراسم، شکست کامل پیشبینیها و محاسبات دشمنان درباره کاهش حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره القا میکردند مردم از نظام و رهبری فاصله گرفتهاند، افزود: آنچه در مراسم تشییع رخ داد، خط بطلانی بر این تبلیغات بود؛ تا جایی که حتی رئیسجمهور آمریکا نیز به گستردگی محبوبیت رهبر شهید اعتراف کرد و اذعان داشت تصور نمیکرد چنین استقبال و علاقهای نسبت به ایشان وجود داشته باشد.
وی با مقایسه این اعتراف با رویدادهای تاریخی پس از واقعه عاشورا، تصریح کرد: همانگونه که یزید پس از شهادت امام حسین (ع) تلاش کرد مسئولیت این جنایت را از خود سلب کند، امروز نیز دشمنان در برابر واقعیتهای آشکار، ناچار به اعتراف به شکست محاسبات خود شدهاند.
وی دومین پیام این مراسم را نمایش وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و همبستگی امت اسلامی، جلوهای کمنظیر از اتحاد ملت ایران و مسلمانان جهان بود.
به گفته وی، ملت عراق نیز با حضور پرشور خود در مراسمهای نجف و کربلا، صحنههایی ماندگار از همدلی و برادری با ملت ایران خلق کرد و نشان داد همه تلاشهای آمریکا برای ایجاد اختلاف میان دو ملت ایران و عراق با شکست روبهرو شده است.
خطیب جمعه گلپایگان خاطرنشان کرد: دشمنان سالها برای ترویج ایرانهراسی، اختلاف و نفرت در منطقه هزینه کردند، اما آنچه در این مراسم به نمایش درآمد، وحدت، انسجام، همدلی و تجلی واقعی امت واحده اسلامی بود.
وی تأکید کرد: حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، تنها ابراز محبت و وفاداری به ایشان یا تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی نبود، بلکه پیام روشن انتقامخواهی از عاملان این جنایت و استمرار راه شهدا را نیز در خود داشت.
وی تصریح کرد: این حضور باشکوه، پیام روشنی برای دوستان، دشمنان، دولتها و ملتهای جهان داشت و بیانگر شکست محاسبات دشمنان و آشکار شدن قدرت عظیم و پنهان ملت ایران بود.
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