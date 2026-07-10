حماسه تاریخی مردم در تشییع رهبر شهید؛ پرچم خونخواهی همچنان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین قریب در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلای این شهر، با قدردانی از حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این رویداد را حماسهای تاریخی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه تشییع رهبر شهید دارای پیامهای راهبردی برای دنیا بود، افزود: یکی از این پیامها، برافراشته شدن پرچم خونخواهی و انتقام است.
امام جمعه دیباج با تأکید بر اینکه سران جنایتکار آمریکا و اسرائیل مهدورالدم هستند، تصریح کرد: بر هر مسلمانی در هر کجای جهان واجب است، دیر یا زود، کسانی را که به چنین جنایتی بهطور رسمی اعتراف کردهاند، به درک واصل کنند.
قریب با بیان اینکه سران این جنایت از این پس باید در کابوس انتقام باقی بمانند و حتی پس از دوره مسئولیت نباید احساس امنیت کنند، گفت: دومین پیام حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید، شکوه و تداوم جبهه مقاومت است.
وی سومین پیام راهبردی این حضور را عمق نفوذ مردمی نظام اسلامی دانست و افزود: اذعان دشمنان به غافلگیری از حضور گسترده مردم، نشان داد آنان در خطای محاسباتی بهسر میبرند و ملت و نظام را ناشناختهاند.
امامجمعه دیباج با بیان اینکه این تشییع یک عزاداری صرف نبود، بلکه تجدید عهد با آرمانهای انقلاب و امام شهید محسوب میشود، خاطرنشان کرد: این مراسم معنوی و حضور میلیونی، به تحکیم نظام و اقتدار بیش ازپیش ایران اسلامی انجامید.
قریب در بخش دیگری از سخنان خود، توهینهای ترامپ به مردم و مسئولان را ناشی از عصبانیت از حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید دانست و تأکید کرد: اعلام رسمی رئیسجمهور آمریکا مبنی بر خروج از تفاهمنامه، قابل پیشبینی بود و سوابق جنایات و بدعهدی آمریکا، دلیل اصلی بدبینی ما نسبت به این کشور است.
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