انتقاد از بی توجهی به درخشش جهانی ورزشکاران رزمی مازندران

امیرعباس انوری‌ در گفت وگو با خبرنگار مهر ا انتقاد از عملکرد برخی مسئولان شهرستان سوادکوه شمالی در قبال افتخارآفرینی ورزشکاران این منطقه، اظهار کرد: در رقابت‌های جهانی جوجیتسو برزیلی در استانبول، امیرارسلان و امیرپاشا انوری موفق به کسب سه مدال نقره شدند، اما با وجود اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های انجام‌شده، هیچ‌یک از مسئولان شهرستان، از جمله دستگاه ورزش، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، حتی یک پیام تبریک نیز صادر نکردند.

وی این رویکرد را غیرقابل قبول دانست و افزود: بی‌توجهی به قهرمانانی که با تلاش و هزینه شخصی برای کشور و استان افتخار کسب می‌کنند، نه تنها شایسته نیست، بلکه می‌تواند انگیزه نسل جوان و ورزشکاران مستعد را نیز کاهش دهد.

مدیر تیم‌های رزمی استان مازندران با اشاره به افتخارات خانواده انوری گفت: امیرارسلان انوری پیش از این نیز در ۹ سالگی موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی ابوظبی شده بود و عرفان انوری نیز مدال برنز آسیا و مدال نقره مسابقات رنکینگ جهانی استانبول را در کارنامه ورزشی خود دارد.

انوری ضمن قدردانی از حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر و فرماندهی سپاه شهرستان، تصریح کرد: انتظار می‌رفت فرمانداری، اداره ورزش و جوانان و دیگر مسئولان شهرستان نیز نسبت به این موفقیت‌ها واکنش مناسبی نشان دهند، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

وی با اشاره به سابقه مهاجرت برخی استعدادهای ورزشی از سوادکوه شمالی به سایر شهرستان‌ها و استان‌ها افزود: بارها نسبت به پیامدهای کم‌توجهی به ورزشکاران هشدار داده شده است، اما همچنان حمایت از مدال‌آوران و قهرمانان این شهرستان در اولویت مدیران قرار ندارد.

مدیر تیم‌های رزمی استان مازندران خاطرنشان کرد: امروز ورزشکاران سوادکوه شمالی سهم قابل توجهی در موفقیت‌های انجمن جوجیتسو برزیلی استان مازندران دارند و بخش مهمی از افتخارات این رشته مرهون تلاش همین قهرمانان است.

انوری در پایان با انتقاد از سکوت برخی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: جای تأسف دارد که حتی یکی از نمایندگان شهرستان که عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون انجمن‌های رزمی است، در قبال این افتخارآفرینی‌ها هیچ واکنشی نشان نداده و از ارسال یک پیام تبریک نیز دریغ کرده است؛ در حالی که کمترین انتظار ورزشکاران، دیده شدن تلاش‌ها و قدردانی معنوی از افتخاراتی است که با نام ایران، مازندران و سوادکوه شمالی در میادین بین‌المللی ثبت می‌شود.