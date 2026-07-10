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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

خوبانی: حضور میلیونی مردم در تشییع بزرگ‌ترین رزمایش غیرنظامی بود

خوبانی: حضور میلیونی مردم در تشییع بزرگ‌ترین رزمایش غیرنظامی بود

ملارد- امام جمعه ملارد گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، بزرگ‌ترین رزمایش غیرنظامی و جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا عامل گشایش در امور، برکت در زندگی فردی و اجتماعی و زمینه‌ساز نزول رحمت الهی بر جامعه است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را «مجاهدتی ملی و تمدنی» در امتداد دفاع مقدس دانست و افزود: حضور مردم ایران، خانواده‌های معظم شهدا و همراهی ملت عراق در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی بود.

امام جمعه ملارد با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، بزرگ‌ترین رزمایش غیرنظامی و نمادی از انسجام ملی در برابر دشمنان بود و محاسبات آنان را بر هم زد.

خوبانی ادامه داد: این حضور نشان داد پیوند ملت با ولایت، پیوندی از جنس ایمان، تاریخ و تمدن است و با فشارها و تهدیدها تضعیف نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ادامه راه شهدا نیازمند بصیرت، استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: همه آحاد جامعه، به‌ویژه مسئولان و جوانان، در قبال حفظ این مسیر مسئولیت دارند.

امام جمعه ملارد در پایان بر حفظ وحدت، همدلی و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد و از مردم خواست با تداوم این انسجام، از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی پاسداری کنند.

کد مطلب 6884012

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