به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی خوبانی در خطبههای نماز جمعه این هفته ملارد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا عامل گشایش در امور، برکت در زندگی فردی و اجتماعی و زمینهساز نزول رحمت الهی بر جامعه است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را «مجاهدتی ملی و تمدنی» در امتداد دفاع مقدس دانست و افزود: حضور مردم ایران، خانوادههای معظم شهدا و همراهی ملت عراق در این مراسم، جلوهای از همبستگی امت اسلامی بود.
امام جمعه ملارد با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، بزرگترین رزمایش غیرنظامی و نمادی از انسجام ملی در برابر دشمنان بود و محاسبات آنان را بر هم زد.
خوبانی ادامه داد: این حضور نشان داد پیوند ملت با ولایت، پیوندی از جنس ایمان، تاریخ و تمدن است و با فشارها و تهدیدها تضعیف نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ادامه راه شهدا نیازمند بصیرت، استقامت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است، گفت: همه آحاد جامعه، بهویژه مسئولان و جوانان، در قبال حفظ این مسیر مسئولیت دارند.
امام جمعه ملارد در پایان بر حفظ وحدت، همدلی و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد و از مردم خواست با تداوم این انسجام، از آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی پاسداری کنند.
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