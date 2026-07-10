مهدی بالیده در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و رهاسازی ۲۵ قطعه خرچنگ رودخانه‌ای زنده در پایانه مرزی باشماق خبر داد و گفت: این گونه‌های ارزشمند با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و مأموران گمرک کشف و پس از طی مراحل قانونی به طبیعت بازگردانده شدند.

بالیده اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان با همکاری مأموران گمرک، در جریان بازرسی از بخش خروجی مسافری پایانه مرزی باشماق موفق به کشف و ضبط ۲۵ قطعه خرچنگ رودخانه‌ای زنده شد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد این خرچنگ‌ها از گونه‌های بومی منطقه هستند که پس از کشف، با هماهنگی مقام قضایی ضبط و برای بازگشت به زیستگاه طبیعی منتقل شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان بیان کرد: تمامی این خرچنگ‌های رودخانه‌ای پس از انجام مراحل قانونی، در رودخانه‌های شهرستان مریوان و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند تا چرخه طبیعی حیات آن‌ها حفظ شود.

بالیده با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های آبزی عنوان کرد: خرچنگ‌های رودخانه‌ای یا خرچنگ‌های آب شیرین از گونه‌های ارزشمند اکوسیستم‌های آبی به شمار می‌روند و نقش مهمی در حفظ تعادل زیستی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: این گونه با تغذیه از گیاهان آبزی، جلبک‌ها، حشرات و بقایای موجودات، به پاکسازی بستر منابع آبی کمک کرده و حضور آن‌ها از شاخص‌های سلامت اکوسیستم‌های آب شیرین محسوب می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از گونه‌های جانوری تأکید کرد و گفت: جلوگیری از صید، نگهداری و جابه‌جایی غیرمجاز گونه‌های حیات وحش، نقش مؤثری در صیانت از تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی دارد.