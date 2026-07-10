به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی ظهر جمعه در جریان بازدید میدانی از پروژههای زیرساختی حوزه سلامت این شهرستان، نسبت به تأخیر در بهرهبرداری از دستگاه سیتیاسکن و کندی پیشرفت پروژه بیمارستان جایگزین، به شدت انتقاد کرد و خواستار ورود دستگاههای نظارتی به این پرونده شد.
چراغی با اشاره به استقرار دستگاه سیتیاسکن پیشرفته در منطقه موسیان دهلران گفت: این دستگاه با هزینه ۱۲ میلیارد تومانی خریداری شده و ۵ میلیارد تومان نیز برای آمادهسازی زیرساختهای آن هزینه شده است، اما با گذشت بیش از ۹ ماه، همچنان در انبار مانده و به بهرهبرداری نرسیده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مردم شهرستان دهلران به دلیل نبود این تجهیزات، برای تشخیصهای اولیه و ضروری درمانی مجبور به طی کردن مسافت طولانی و مراجعه به استانهای خوزستان یا مرکز استان ایلام هستند که این موضوع موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اعلام کرد: هفته آینده مراتب گلهمندی مردم را به صورت رسمی به وزیر بهداشت ابلاغ خواهم کرد.
نماینده حوزه جنوب استان ایلام در بخش دیگری از بازدیدهای خود، به پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی شهدای دهلران پرداخت و از وضعیت پیشرفت فیزیکی آن ابراز تاسف کرد.
چراغی با یادآوری اینکه این پروژه در بهمنماه سال گذشته کلنگزنی شده است، تصریح کرد: پس از گذشت ۶ ماه از آغاز عملیات و رفع مشکلات زمین، اکنون مشاهده میکنیم که پروژه تنها در حد گودبرداری باقی مانده است. پیمانکار مربوطه به هیچ عنوان پاسخگو نیست و من به عنوان نماینده مردم، گودبرداری بدون پیشرفت در این بازه زمانی را نمیپذیرم.
وی با اشاره به سرمایهگذاری سنگین صورت گرفته توسط وزارت بهداشت و آوردههای استانی، هشدار داد: بروکراسی اداری و ناتوانی پیمانکار در اجرای تعهدات، نباید باعث گروگان گرفته شدن سلامت مردم شود.
نماینده مردم دهلران در پایان با درخواست ورود قاطع دستگاههای نظارتی به این پرونده، تاکید کرد: اگر پیمانکاری فاقد توان اجرایی و انرژی لازم برای پیشبرد پروژه است، باید با آن برخورد شود؛ دانشگاه علوم پزشکی و استانداری باید پیمانکار جدید و توانمندتری را جایگزین کنند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله را از طریق وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی پیگیری خواهم کرد تا با رفع موانع، شاهد بهرهبرداری از این پروژههای حیاتی برای مردم مرزنشین دهلران باشیم.
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