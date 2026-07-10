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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

پیش بینی رشد ۵.۴- درصد اقتصاد ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول

پیش بینی رشد ۵.۴- درصد اقتصاد ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۵.۴ درصد برسد.

این نهاد بین المللی در گزارش ماه آوریل و در اوج درگیری ها در خلیج فارس رشد منفی ۶.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیش بینی کرده بود اما در گزارش جدید پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در این سال را ۰.۷ درصد افزایش داده است.

بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال گذشته رشد منفی ۰.۸ درصد را تجربه کرده بود.

در این گزارش انتظار می رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ و پس از دو سال رکود دوباره وارد رونق شود و رشد ۲.۹ درصدی را در این سال تجربه کند.

کد مطلب 6884031
طیبه بیات

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    نظرات

    • فرزان لک IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      علی برکت الله. تبریک عرض می کنم

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