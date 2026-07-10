به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمود شیخ، در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل گفت: امام سجاد(ع) با خطبههای روشنگرانه، حقیقت واقعه عاشورا را تبیین و چهره نفاق یزیدیان را برای همیشه افشا کرد.
خطیب موقت نماز جمعه زابل با تأکید بر اینکه در هر زمان، تحریف حقیقت نباید با سکوت همراه شود، افزود: همانگونه که اهلبیت(ع) در برابر ظلم سکوت نکردند، امروز نیز وظیفه مسلمانان، روشنگری با زبان، قلم و حضور مؤثر در صحنه است.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری ۲۵ محرم به عنوان یادروز قیام مردم سیستان به خونخواهی امام حسین(ع)، این رخداد تاریخی را مایه افتخار مردم منطقه دانست و تصریح کرد: مردم سیستان در همان سال وقوع عاشورا، با قیامی پیشگامانه، حاکم یزید را از سرزمین خود اخراج کردند و این نشاندهنده عمق ولایتمداری آنان است.
پیشگامی سیستان در خونخواهی؛ افتخاری ماندگار در تاریخ اسلام
امام جمعه موقت زابل با مقایسه این قیام با حرکتهای بعدی همچون قیام توابین و قیام مختار، گفت: پیشگامی مردم سیستان در خونخواهی، جایگاه ویژهای در تاریخ اسلام دارد و این روحیه باید در نسلهای امروز نیز استمرار یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تبیین مفهوم «خونخواهی» پرداخت و اظهار داشت: خونخواهی دارای ارکان و مراحلی است که شامل شناخت شخصیت حقیقی و حقوقی شهید، کیفیت شهادت و شناخت عاملان و آمران جنایت میشود. حجتالاسلام والمسلمین شیخ با بیان اینکه خونخواهی صرفاً به معنای انتقام نیست، افزود: نخستین مرحله خونخواهی، «قصاص» است، اما تداوم آن تا تحقق کامل عدالت و ظهور منجی ادامه دارد و این مسیر نیازمند بصیرت، حضور و ایستادگی است.
حضور آگاهانه مردم؛ تضمینکننده استمرار مسیر حقطلبی
وی همچنین با تأکید بر لزوم حضور مردم در صحنههای اجتماعی و برنامههای مرتبط با گرامیداشت این مناسبتها، خاطرنشان کرد: تداوم حضور آگاهانه مردم، نشانه پایبندی به ارزشها و استمرار مسیر حقطلبی است و هرگونه غفلت از این حضور، به معنای فاصله گرفتن از آرمانهای عاشورا و خونخواهی حقیقی خواهد بود.
خطیب موقت نماز جمعه زابل تصریح کرد که خونخواهی تنها به گذشته محدود نمیشود، بلکه یک جریان زنده و پویاست که باید در تمام عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جاری شود.
وی از نمازگزاران خواست تا با شرکت در برنامههای بزرگداشت این ایام، یاد و خاطره قیام پیشگام سیستان را زنده نگه دارند و آن را به نسلهای جوان منتقل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین شیخ در پایان، با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، نصرت اسلام و مسلمین و حفظ نظام اسلامی، از خداوند متعال خواست تا توفیق عمل به وظایف دینی و اجتماعی را به همگان عنایت فرماید و تأکید کرد که تا تحقق کامل عدالت جهانی، راه خونخواهی همچنان ادامه خواهد داشت و امید به ظهور، هرگز نباید به انفعال و سکون تبدیل شود.
نظر شما