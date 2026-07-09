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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی

عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی

مشهد- مردم عزادار و کفن پوش سیستانی در وداع با رهبر شهید با لباس و آیین محلی در حرم مطهر رضوی عزاداری کردند.

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کد مطلب 6883255

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