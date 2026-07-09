https://mehrnews.com/x3cwQC ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷ کد مطلب 6883255 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷ عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی مشهد- مردم عزادار و کفن پوش سیستانی در وداع با رهبر شهید با لباس و آیین محلی در حرم مطهر رضوی عزاداری کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6883255 کپی شد مطالب مرتبط «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست انتقال آب از سد پیشین به بند شیرگواز؛ از اولویت های اجرایی امسال چابهار - زاهدان؛ پروژهای که نباید بیش از این پشت چراغ وعدهها بماند عزاداری سیستانیها در مشهد مقدس برچسبها آستان قدس رضوی مشهد سیستان و بلوچستان شهرستان زابل
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