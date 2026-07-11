https://mehrnews.com/x3cxHS ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6885326 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ ۱۳۲ شب استقامت و پایداری در خیابان های زابل زابل- مردم شهر زابل در صد و سی و دومین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 19 MB کد مطلب 6885326 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور زابلیها در شب ۱۳۱ طوفان سیستان ۱۶۶۵ نفر را روانه مراکز درمانی کرد قیام پیشگام سیستان الگوی بصیرت برای نسلها است قیام تاریخی سیستان؛ الگوی جاودانه خونخواهی قیام به احترام آقای شهیدمان زابلی ها همچنان در سنگر خیابان حضور دارند موج صد و سی و سوم حضور رودسری ها در میدان دستگیری پزشک قلابی در بمپور آزادشهریها به حضور شبانه خود ادامه دادند برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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