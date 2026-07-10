https://mehrnews.com/x3cxgs ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6884276 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۵ حماسه حضور زابلیها در شب ۱۳۱ زابل- مردم شهر زابل در صد و سی و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6884276 کپی شد مطالب مرتبط قیام پیشگام سیستان الگوی بصیرت برای نسلها است زابلی ها همچنان در سنگر خیابان حضور دارند قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست اجتماع باشکوه مردم سلماس در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب برچسبها شهرستان زابل اجتماع مردمی رهبر شهید
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