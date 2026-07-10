https://mehrnews.com/x3cx2Q ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ کد مطلب 6883707 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ زابلی ها همچنان در سنگر خیابان حضور دارند زابل- مردم شهر زابل در صد و سی امین شب از شهادت قائد امت، تجمع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6883707 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی قیام پیشگام سیستان الگوی بصیرت برای نسلها است «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست عزاداری سیستانیها در مشهد مقدس برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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