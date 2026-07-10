امام جمعه روانسر: هیچ خبری را بدون تحقیق نپذیرید

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته روانسر با تفسیر آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره قلم، اظهار کرد: خداوند متعال در این آیات پیامبر اکرم (ص) را از پیروی افرادی که اهل قسمهای فراوان، عیبجویی، سخنچینی، جلوگیری از کار خیر و ظلم و گناه هستند، برحذر داشته است.
وی افزود: مسلمانان نیز باید از این صفات ناپسند دوری کنند، زیرا این افراد زمینهساز فساد، اختلاف و دشمنی در جامعه هستند و پیروی از آنان آثار زیانباری برای زندگی فردی و اجتماعی به همراه دارد.
امام جمعه روانسر با بیان تفاوت غیبت و سخنچینی، گفت: غیبت بیان عیب واقعی افراد در غیاب آنهاست، اما سخنچینی به معنای انتقال سخنان افراد با هدف ایجاد اختلاف، نزاع و دشمنی میان مردم است.
ماموستا محمودی تصریح کرد: سخنچینی و دوزبانی از بزرگترین آفتهای زبان و از گناهان کبیره به شمار میرود و هر مسلمانی وظیفه دارد زبان خود را حفظ کرده و خانواده و اطرافیانش را نیز نسبت به آثار زیانبار این گناه آگاه کند.
وی با استناد به آیه ششم سوره حجرات، تأکید کرد: اسلام به مؤمنان دستور داده است هیچ خبری را بدون تحقیق نپذیرند، زیرا پذیرش اخبار بدون بررسی ممکن است موجب ظلم به دیگران و پشیمانی انسان شود.
امام جمعه روانسر با اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: در احادیث اسلامی، سخنچین از ورود به بهشت محروم دانسته شده و انسان دورو نیز از بدترین افراد نزد خداوند معرفی شده است.
وی با بیان حکایاتی از حضرت علی (ع) و حسن بصری، افزود: سیره بزرگان دین بر تحقیق در اخبار، پرهیز از قضاوت عجولانه و مقابله با غیبت و سخنچینی استوار بوده و این آموزهها باید در جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
ماموستا محمودی در پایان با بیان اینکه سخنچینی موجب از بین رفتن رحمت الهی، کاهش برکت و ایجاد اختلاف میان اعضای خانواده، دوستان و همکاران میشود، از مردم خواست از حضور در مجالس غیبت و اختلافافکنی پرهیز کرده و زبان خود را به راستگویی، یاد خدا، خیرخواهی و اصلاح میان مردم عادت دهند.
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