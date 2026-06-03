ماموستا ملا محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار کرد: یکی از برجستهترین ابعاد شخصیتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نگاه وحدتآفرین و فراگیر ایشان به جهان اسلام بود؛ نگاهی که همواره بر همبستگی مسلمانان و پرهیز از اختلافافکنی تأکید داشت.
وی افزود: امام راحل به خوبی دریافته بودند که دشمنان اسلام از هرگونه تفرقه میان مسلمانان بهرهبرداری میکنند، از همین رو وحدت امت اسلامی را از مهمترین راهکارهای دستیابی به عزت، اقتدار و پیشرفت جوامع اسلامی میدانستند.
امام جمعه روانسر تصریح کرد: امام خمینی (ره) بارها بر برادری شیعه و سنی تأکید کرده و اختلافافکنی میان مذاهب اسلامی را در راستای اهداف دشمنان اسلام ارزیابی میکردند. نامگذاری هفته وحدت و دعوت مستمر به همدلی، احترام متقابل و انسجام اسلامی از اقدامات ماندگار ایشان در این زمینه است.
ماموستا محمودی خاطرنشان کرد: اندیشه وحدت اسلامی که از سوی امام خمینی (ره) مطرح شد، امروز به یک گفتمان اثرگذار در جهان اسلام تبدیل شده و همچنان نقش مهمی در تقویت همبستگی مسلمانان ایفا میکند.
وی در ادامه به موضوع فلسطین به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم اندیشه امام راحل اشاره کرد و گفت: در شرایطی که برخی دولتها و جریانها در برابر اشغال فلسطین سکوت اختیار کرده بودند، امام خمینی (ره) با صراحت از آرمان فلسطین دفاع و آن را مسئله نخست جهان اسلام معرفی کردند.
امام جمعه روانسر افزود: از نگاه امام راحل، حمایت از ملت فلسطین تنها یک وظیفه سیاسی نبود، بلکه مسئولیتی اسلامی، انسانی و اخلاقی به شمار میرفت که همه مسلمانان باید نسبت به آن احساس تعهد داشته باشند.
ماموستا محمودی ابتکار نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس را اقدامی تاریخی و ماندگار توصیف کرد و اظهار داشت: این اقدام موجب شد مسئله فلسطین از یک موضوع منطقهای فراتر رفته و به مطالبهای جهانی در میان مسلمانان و آزادگان جهان تبدیل شود.
وی ادامه داد: امروز نیز میلیونها نفر در کشورهای مختلف با الهام از اندیشه امام خمینی (ره)، حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کرده و صدای مظلومیت این ملت را به گوش جهانیان میرسانند.
امام جمعه روانسر در پایان تأکید کرد: میراث فکری امام خمینی (ره) در دو حوزه وحدت اسلامی و دفاع از فلسطین همچنان راهگشای امت اسلامی است و هر اندازه مسلمانان به این اصول اساسی نزدیکتر شوند، زمینههای عزت، اقتدار، همبستگی و پیشرفت آنان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
کرمانشاه - امام جمعه روانسر گفت: نگاه وحدتآفرین امام خمینی(ره) و تأکید ایشان بر دفاع از فلسطین، دو میراث ماندگار برای عزت و اقتدار امت اسلامی است.
ماموستا ملا محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار کرد: یکی از برجستهترین ابعاد شخصیتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نگاه وحدتآفرین و فراگیر ایشان به جهان اسلام بود؛ نگاهی که همواره بر همبستگی مسلمانان و پرهیز از اختلافافکنی تأکید داشت.
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