افزایش دماهای روزانه هوا در لرستان تا روز دوشنبه هفته آینده

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز جمعه و تا اواسط هفته پیشرو باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام در منطقه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت برای همه نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی از امروز تا روز دوشنبه شاهد حاکمیت موج گرما بر روی جو منطقه خواهیم بود که سبب افزایش دماهای روزانه می‌شود، لذا پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه است، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.