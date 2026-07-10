به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار در قائم‌شهر، بررسی‌ها و پیگیری از منابع مسئول نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد و خبر منتشرشده کذب است.

مسئولان از این‌رو از شهروندان درخواست کردند اخبار را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و از بازنشر مطالب فاقد منبع موثق خودداری کنند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع آگاه، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع انفجار در قائم‌شهر یا بروز حادثه در اماکن مورد اشاره وجود ندارد و همه نیروها و ابنیه در سلامت کامل وجود دارد.