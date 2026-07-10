به گزارش خبرنگار مهر، علی فریدونی، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره آتش‌سوزی رخ‌داده در کارخانه اکسین پالایش، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های اولیه، حریق از محل انبار مواد دفعی این کارخانه آغاز شده است.

وی افزود: علت دقیق وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد و پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتیجه نهایی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر با بیان اینکه این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشته است، گفت: خوشبختانه خسارات واردشده صرفاً مالی بوده و گزارشی از آسیب‌دیدگی نیروی انسانی دریافت نشده است.

فریدونی ادامه داد: از نخستین دقایق وقوع حادثه، نیروهای آتش‌نشانی، عوامل امدادی و سایر دستگاه‌های مسئول در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق و مهار آتش را آغاز کردند که این عملیات تا خاموش شدن کامل آتش با تمام ظرفیت ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از حضور و تجمع در محدوده کارخانه خودداری کنند و افزود: از مردم تقاضا داریم از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده پرهیز کرده و اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر در پایان از تلاش نیروهای آتش‌نشانی، عوامل امدادی، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و تمامی نیروهای حاضر در محل حادثه قدردانی کرد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل در حال مدیریت شرایط و مهار آتش‌سوزی هستند.