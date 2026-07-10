به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما اوضاع نیروگاه هسته ای بوشهر در ایران را زیر نظر داریم و همه طرفها را به خویشتنداری دعوت می کنیم.
«رافائل گروسی» در مصاحبه با ریانووستی به تحولات جنگ اوکراین هم پرداخت و هشدار داد که وضعیت امنیتی در نیروگاه هستهای زاپوریژیا بسیار حساس است.
وی افزود: آماده هستیم پیشنهادهایی برای اقدامات عملی به منظور حل مشکلات اصلی این نیروگاه زاپوریژیا، از جمله تأمین برق آن، ارائه کنیم.
گروسی با بیان اینکه حمله به هر نیروگاه هستهای، از جمله زاپوریژیا و کورسک، غیرقابل قبول است، تصریح کرد: آژانس بینالمللی انرژی اتمی تمام تلاش خود را برای حفظ ایمنی کارکنان نیروگاههای هستهای به کار گرفته است.
مدیرکل آژانش بین المللی انرژی اتمی که به اتخاذ سیاست دوگانه در قبال برنامه هسته ای ایران و محکوم نکردن حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته ای یک کشور عضو «ان پی تی» متهم است، مدعی شد: کارشناسان آژانس تنها به نظارت اکتفا نمیکنند، بلکه برای کاهش هرگونه خطر و مشکل نیز به طور فعال تلاش میکنند.
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