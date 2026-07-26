به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز یکشنبه بر حمایت قاطع کشورش از سازمان ملل متحد و چندجانبه گرایی مؤثر تأکید دوباره کرد.
وی این دیدگاه ها را امروز در جریان گفتگوی تلفنی با رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح کرد.
در این گفتگو، طرفین ضمن تبادل نظر درباره آخرین تحولات منطقهای، بر اهمیت تداوم دیپلماسی، گفتگو و تعامل سازنده در راستای پیشبرد صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در این رایزنی تلفنی ابراز امیدواری کرد که طرفین در پی «یادداشت تفاهم اسلامآباد» (میان تهران و واشنگتن)، به منظور دستیابی به نتیجهای مسالمتآمیز و پایدار، گفتگو و تعامل را تداوم بخشند.
وی همچنین معاون نخستوزیر پاکستان را در جریان نامزدی خود برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد قرار داد.
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